L'ex-ministre limogée est très remontée contre Rishi Sunak

Elle l'accuse enfin de ne s'être pas élevé contre «l'affichage d'antisémitisme et d'extrémisme vicieux» lors de manifestations de soutien aux Palestiniens depuis les «atrocités terroristes du Hamas» le 7 octobre. «Quelqu'un doit être honnête: votre plan ne fonctionne pas» , conclut-elle, «vous avez subi des défaites électorales record, votre redémarrage a échoué et vous manque de temps», lance-t-elle, «vous devez urgemment changer de cap». (ats/jch)

«Vous avez manifestement et de manière répétée échoué à tenir vos engagements sur chacune de ces mesures», qui sont «ce que nous avons promis aux Britanniques dans notre programme de 2019» qui a donné lieu à la victoire triomphale de Boris Johnson, «ce pour quoi les gens ont voté lors du référendum sur le Brexit de 2016», insiste-t-elle.

Elle accuse le chef du gouvernement d'avoir renié les promesses qu'il lui avait faites lorsqu'elle lui a accordé son soutien, qu'elle décrit comme étant communément admis comme un «facteur essentiel» dans l'accession de Rishi Sunak à Downing Street il y a un an.

Celle qui a été remplacée séance tenante par l'ancien premier ministre David Cameron en veut à Rishi Sunak et le fait savoir.

Un exemplaire d'un menu servi aux passagers de première classe du Titanic a été vendu aux enchères à Londres pour un prix de 84 000 livres sterling.

Le Titanic était parti d'Irlande en direction de New York, mais comme tout le monde le sait, le géant des mers avait heurté un iceberg le 14 avril 1912. Plus de 1500 passagers et membres d'équipage sont morts dans le naufrage du célèbre paquebot.