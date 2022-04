BoJo s'est excusé devant le Parlement (mais c'est pas la fin de ses ennuis)

Cela ne l'empêche toutefois pas d'être la cible de vivres critiques. Par exemple, le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer a estimé mardi que le leader conservateur était «malhonnête et incapable de changer». Monsieur Johnson est «un homme sans honte», a-t-il asséné, pressant les conservateurs de se débarrasser de leur chef pour restaurer «décence, honnêteté et intégrité» à la politique britannique.

Il a toutefois tenté de minimiser mardi l'importance de ce scandale qui exaspère hautement les Britanniques. Sa stratégie: passer rapidement à un autre sujet... à savoir l'invasion en Ukraine. «Je sais que de nombreuses personnes sont en colère et déçues et je ressens une obligation encore plus importante de respecter les priorités des Britanniques et de répondre à l'attaque barbare du (président russe Vladimir) Poutine contre l'Ukraine», a-t-il affirmé.

Le dirigeant conservateur s'adressait aux députés pour la première fois depuis qu'il a dû payer une amende de 50 livres sterling (un peu plus de 60 francs) il y a une semaine, pour avoir participé à cet anniversaire surprise pour ses 56 ans le 19 juin 2020. Un événement de «moins de 10 minutes», selon lui, qui a également valu à son épouse Carrie et son ministre des Finances Rishi Sunak d'être sanctionnés.

Trahisons et secrets: notre Conseil fédéral va mal et l'Ukraine n'aide pas

Emily Ratajkowski a partagé une photo et elle n'aurait jamais dû

Sur les réseaux sociaux, le mannequin américain a partagé une photo d'elle-même prise par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Une action anodine qui a eu de lourdes conséquences.

Depuis deux ans et demi, Emily Ratajkowski est poursuivie par la justice américaine. L'objet du litige: un cliché publié dans sa story Instagram et dans lequel on l'aperçoit avec le visage camouflé par un bouquet de fleurs. Mercredi 13 avril, son calvaire a pris fin: le tribunal de New York a annoncé classer l'affaire qui s'est réglée en privé, ont rapporté plusieurs médias internationaux dont The Fashion Law. Mais comment une action si anodine a-t-elle pu se retrouver au cœur d'un débat judiciaire?