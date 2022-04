Johnson promet des armes à Kiev, qui craint une offensive imminente

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a surpris la toile en se montrant à Kiev, auprès du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Voici la vidéo de leur rencontre et les décisions prises.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au centre gauche, et le Premier ministre britannique Boris Johnson, en bleu, passent devant un mémorial pour les Cent Célestes, avec la place de l'Indépendance en arrière-plan, à Kiev, en Ukraine, le samedi 9 avril 2022. Image: sda

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué samedi une visite surprise à Kiev où il a promis de nouvelles armes à l'Ukraine. La menace d'une nouvelle offensive russe imminente pousse la population à fuir l'est du pays au lendemain d'une frappe meurtrière.

«Aujourd'hui, j'ai rencontré mon ami le président Zelensky à Kiev afin de montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien», a tweeté Boris Johnson après la rencontre. Il s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Il a rendu hommage à l'armée ukrainienne pour «le plus grand fait d'armes du XXIe siècle» qui a permis de mettre en échec «les desseins monstrueux de Poutine», selon un communiqué de Downing Street.

Boris Johnson en visite à Kiev Vidéo: watson

Exemple à suivre

«Cette visite est une manifestation du soutien résolu, puissant et permanent de l'Ukraine par la Grande-Bretagne» Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

«Nous l'apprécions et nous nous en souviendrons toujours», a rajouté le président ukrainien. Puis, il a appelé «d'autres Etats démocratiques occidentaux» à suivre l'exemple du Royaume-Uni.

Fourniture «immédiate» d'armes

Kiev réclame la fourniture «immédiate» d'armes pour faire face à une nouvelle offensive russe dans l'Est. Outre les armées annoncées samedi, le Royaume-Uni avait déjà promis l'envoi de missiles antichars et antiaériens supplémentaires. Et la Slovaquie «fait don» à Kiev de systèmes de défense antiaérienne S-300, de conception soviétique.

Selon les médias tchèques, Prague a de son côté envoyé lundi à l'Ukraine des trains chargés de chars T72 et de véhicules blindés de fabrication soviétique, ce qui serait une première livraison d'armements lourds réclamés par Kiev.

L'Allemagne, elle, a quasiment épuisé ses possibilités d'approvisionner l'Ukraine en matériel tiré des réserves de la Bundeswehr. Mais elle planche sur des livraisons effectuées directement par l'industrie de l'armement, a déclaré samedi la ministre de la Défense, Christine Lambrecht.

«L'ennemi continue de frapper»

Au même moment dans l'est du pays, où un missile russe a fait plus de 50 morts vendredi parmi les centaines de civils rassemblés devant la gare de Kramatorsk dans l'espoir de monter dans un train et de fuir vers l'ouest, on se préparait au pire.

La gare de Kramatorsk après le bombardement. Image: sda

Moscou «continue de se préparer pour intensifier ses opérations offensives dans l'est de l'Ukraine et prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Lougansk», dans le Donbass. L'état-major de l'armée ukrainienne samedi sur Facebook

Outre la poursuite des combats pour prendre le contrôle des villes clés de Marioupol (sud) et d'Izioum, plus au nord, «l'ennemi continue de frapper avec des missiles des cibles civiles dans toute l'Ukraine», a-t-il écrit.

«Personne ne va abandonner»

A Lyssytchansk, dans la région de Lougansk, le maire Olexandre Zaïka a appelé les habitants à partir le plus vite possible. «La situation dans la ville est très tendue, je vous demande d'évacuer. Cela devient très difficile, les obus de l'ennemi tombent un peu partout», a-t-il écrit sur Telegram. Mais «personne ne va abandonner la région de Lougansk», a-t-il ajouté, «nos gars travaillent bien».

Dans la zone rurale de Barvinkove, soldats ukrainiens et membres de la Défense territoriale étaient occupés à fortifier leurs positions et à creuser de nouvelles tranchées. Les bords de routes ont été minés et des obstacles anti-chars sont installés à tous les carrefours.

«Nous resterons ici jusqu'à la victoire finale» un commandant local

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête totale du Donbass sa priorité. Le président Vladimir Poutine veut atteindre cet objectif avant le défilé militaire du 9 mai marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notent les observateurs.

Prêt à négocier

«Nous sommes prêts à nous battre et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre», a souligné Volodymyr Zelensky plus tôt dans la journée, lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, lui aussi venu à Kiev.

Dans le même temps, l'Ukraine a annoncé avoir procédé à un «troisième échange» de prisonniers avec la Russie depuis le début de l'invasion russe le 24 février, permettant la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens. Le nombre de Russes ayant pu, en échange, rentrer chez eux n'a pas été précisé.

Vendredi, c'était la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui avait fait le voyage, y compris à Boutcha, petite ville proche de la capitale devenue un symbole des atrocités de l'invasion russe. «Si ceci n'est pas un crime de guerre, qu'est-ce qu'un crime de guerre?», avait-elle déclaré.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui avait fait le voyage, y compris à Boutcha, petite ville proche de la capitale devenue un symbole des atrocités de l'invasion russe. Image: sda

10 milliards pour l'Ukraine

Samedi, la dirigeante européenne a annoncé qu'une collecte internationale avait permis de réunir 10.1 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. «C'est fantastique», a-t-elle dit.

«Une fois que les bombes auront cessé de tomber, nous aiderons le peuple ukrainien à reconstruire son pays. Nous continuerons à défendre l'Ukraine» Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

A Kramatorsk, où le dernier bilan de la frappe a fait état vendredi soir de 52 morts dont cinq enfants, les évacuations de civils se poursuivaient samedi par la route. Des mini-bus et camionnettes venaient récupérer des dizaines de rescapés du bombardement qui ont passé la nuit dans une église protestante du centre-ville, non loin de la gare.

Femmes et enfants fuient Kramatorsk après la violente frappe aérienne. Image: sda

Le président américain Joe Biden a dénoncé une «horrible atrocité» commise par Moscou et la diplomatie française un «crime contre l'humanité». Moscou a nié être responsable de la frappe, allant jusqu'à dénoncer une «provocation» ukrainienne. (ats/myrt)