Selon plusieurs observateurs, George, l'étalon du prince William, n'était pas au top de sa forme lors des répétitions de la parade militaire du 2 juin. Image: sda

Le prince William au coeur d’un scandale de cheval drogué

L'héritier présomptif du trône d'Angleterre a été houspillé par d'anciens vétérans de l'armée... au motif qu'il aurait grimpé sur un cheval drogué. Scandalous!

Il n'y a définitivement que le Royaume-Uni pour vivre ce genre de polémique. Alors que le pays s'apprête à célébrer, jeudi, le 70e anniversaire du règne d'Elizabeth II et que les préparatifs de ce grandiose événement battent leur plein, son petit-fils, le prince William, s'est fait taper sur les doigts.

Aux origines du scandale

Ce samedi, William était en charge des répétitions du défilé militaire, le fameux «Trooping the colour», une tradition depuis 1748 en l'honneur du souverain (ou en l'occurence, de la souveraine). Une parade militaire de grande ampleur qui nécessite évidemment quelques répétitions, puisqu'elle rassemble quand même plusieurs centaines de gardes à pied et à cheval.

Le jour de la répétition, le prince William était sur le dos de George. Non, on ne parle ni de son fils, ni de son arrière-grand-père, mais d'un étalon noir de la Household Division. Or, au cours de l'inspection, l'animal semblait avoir... un drôle de comportement.

William et George lors des répétitions, le 28 mai. Image: sda

Ce qui n'a pas manqué de faire monter un ancien vétéran sur ses grands chevaux. Lequel s'est confié anonymement au Daily Mail:

«Le cheval de William semble drogué. Sa tête plonge vers le sol. C'est une honte!»

D'aucuns y voient le signe que l’animal aurait été «drogué afin d’être plus docile». Contacté à ce sujet, un porte-parole de Clarence House aurait refusé de commenter ces accusations.

Il n'est pas fait mystère que les chevaux de la Household Cavalry qui participent à ces défilés subissent un entraînement spécial, afin de les désensibiliser au bruit et à la circulation. Ils doivent également être à l'aise pour rester immobiles pendant de longues périodes et s'habituer au poids des équipements supplémentaires.

Et ce n'est pas le seul pépin. Le 21 mai, rappelle le Daily Mail, l'effondrement d'une tribune a entraîné la chute d'au moins une personne, dans la zone située en-dessous. L'incident «terrifiant» s'est produit devant une foule de spectateurs «choqués». Il a fait cinq blessés, dont deux graves.

Sans compter l'absence de la reine...

La semaine dernière, il a été révélé qu'Elizabeth II ne ferait pas le salut royal lors du «Trooping the Colour». Une première en 70 ans. En revanche, le prince William, le prince Charles ainsi que la princesse royale seront présents pour la remplacer.

Selon le Sunday Times, Sa Majesté espère toujours assister à une partie de la cérémonie. L'une des options envisagées par les responsables de Buckingam Palace est que la reine se déplace en calèche depuis le palais pour saluer brièvement les troupes, avant de faire une apparition sur le balcon. Le mystère sera levé le 2 juin. (mbr)