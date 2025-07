Royaume-Uni: 20 000 migrants ont traversé la Manche cette année

(Image d'illustration). Keystone

Près de 20 000 migrants ont traversé la Manche depuis janvier

Près de 20 000 migrants ont traversé la Manche depuis le 1er janvier. Cela représente un record sur la première moitié de l'année, selon des chiffres publiés mardi par le gouvernement britannique.

Plus de «International»

Lundi, 879 migrants sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé illégalement la Manche, portant le nombre total d'arrivées à 19 982 sur six mois. Cela représente une augmentation de 48% par rapport à 2024 (13 489 traversées en six mois), de 75% par rapport à 2023 (11 433) et un record depuis que le nombre de traversées a commencé à être enregistré en 2018.

Ces chiffres accentuent encore la pression sur le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, qui a promis de lutter contre l'immigration illégale et qui fait face à la montée du parti anti-immigration Reform UK.

Une loi sur le contrôle des frontières est en cours d'examen au Parlement: elle doit notamment donner davantage de pouvoir aux forces de l'ordre contre les réseaux de passeurs. Londres a également signé plusieurs accords de coopération avec les pays de départ ou de transit (Irak, Allemagne, Serbie, Kosovo, etc.).

Traité entre Londres et Paris

En février, Londres et Paris ont prolongé jusqu'en 2027 leur traité contre l'immigration clandestine, par lequel les Britanniques financent une partie des contrôles menés côté français. Les gouvernements français et britannique devraient annoncer de nouvelles mesures dans les semaines à venir.

Paris envisage, sous la pression de Londres, de modifier la doctrine d'intervention des policiers et gendarmes en mer afin de pouvoir intercepter les «taxi-boats» (qui embarquent des migrants directement dans la mer, évitant ainsi les contrôles sur les plages) jusqu'à 300 mètres des côtes.

Actuellement, conformément au droit international de la mer, une fois qu'une embarcation est à l'eau, les autorités ne font que du sauvetage. Il y a également des discussions pour expérimenter un échange de migrants sous certaines conditions. La plupart des personnes arrivant par petits bateaux viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Erythrée, d'Iran.

Dix-sept morts

Dix-sept personnes sont mortes en tentant de rallier l'Angleterre par la mer depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur français. L'année 2024 avait connu un triste record de 78 décès de ce type.

En 2022, année record pour les arrivées de migrants traversant la Manche sur ces embarcations, 45 774 personnes étaient arrivées au Royaume-Uni.

Après une baisse en 2023, les traversées illégales ont connu un net rebond l'an dernier (36 800), et la tendance pour cette année laisse augurer un nouveau record.

(ats)