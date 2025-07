Une voiture de Google a photographié l'Argentin dans son plus simple appareil (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

Photographié nu, ce policier argentin fait plier Google

Un Argentin vient d'obtenir gain de cause et sera indemnisé par le géant américain. Il avait été immortalisé dans son plus simple appareil par une voiture de Google et la photo avait été diffusée sur les réseaux et dans un journal télévisé.

Un Argentin sera indemnisé par Google après avoir été pris en photo dans le plus simple appareil dans la cour intérieure de sa maison par le service de navigation Street View, selon une décision de justice dévoilée jeudi par la presse locale.

Le plaignant, membre de la police, s'était senti humilié après la diffusion dans un journal télévisé local et sur les réseaux sociaux de cette photo de lui nu, prise en 2017 par le service de cartographie du géant américain de la tech.

Le visage – habituellement flouté par Google Street View – n'était pas visible sur la photo car l'homme apparaissait de dos, mais l'identification de son domicile le rendait facilement reconnaissable à Bragado, petite ville située à 210 km de Buenos Aires, ce qui a fait de lui la cible de moqueries de la part de voisins et collègues, selon la plainte.

La photo avait été diffusée dans un journal télévisé local et sur les réseaux sociaux. Image: X

Google s'est défendu en affirmant que le mur de la maison était trop bas et que le plaignant n'avait pas «préservé son intimité». En première instance l'an dernier, un juge a estimé que l'homme était responsable de la situation car il «se promenait dans des conditions inappropriées dans le jardin de sa maison».

«Intrusion» dans la sphère privée

En appel, la justice a toutefois donné raison au plaignant, statuant que le mur, haut de 2 mètres, était suffisamment élevé, et que l'entreprise avait fait preuve d'«intrusion» dans la sphère privée du plaignant, «portant atteinte à sa dignité».

«Personne ne veut apparaître aux yeux du monde tel que Dieu l'a fait naître» Les juges

La Chambre nationale d'appels au civil de Buenos Aires a condamné Google Argentina et Google Inc. à verser au plaignant 16 millions de pesos, soit près de 11 000 euros, au titre de réparations pour atteinte à la dignité. La cour a acquitté l'entreprise de télécoms Cablevision SA et le site d'information El Censor, co-accusés dans cette affaire, de toute responsabilité dans la diffusion de l'image, estimant que leurs actions avaient contribué à mettre en évidence l'erreur de Google. (jzs/ats)