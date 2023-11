Image: watson

Poutine veut faire taire les touristes

La Russie se montre de plus en plus dure en matière de liberté d'expression. Désormais, même les touristes étrangers risquent de ne plus pouvoir émettre de critiques.

Thomas Wanhoff / t-online

La propagande de Poutine explique quotidiennement à la population russe comment interpréter l'actualité. Les commentateurs s'en prennent à l'Occident et trouvent des raisons farfelues pour lesquelles l'Ukraine doit être soi-disant libérée. A l'inverse, ceux qui osent critiquer le Kremlin et Poutine risquent gros. Parfois même de longues peines de prison.

Les touristes vont devoir la boucler

Désormais, Poutine veut également mettre au pas les touristes qui visitent son pays. Le maître du Kremlin veut que les voyageurs entrant en Russie signent une déclaration dans laquelle ils s'engagent notamment à ne pas critiquer l'attaque russe contre l'Ukraine.

L'agence de presse publique Tass rapporte que le ministère russe de l'Intérieur a préparé un projet en ce sens. Les étrangers y seraient tenus de respecter des règles strictes en matière d'expression, y compris en ce qui concerne les droits des groupes LGBTQ.

Les touristes doivent en résumé renoncer à tout propos critique lorsqu'ils entrent sur le territoire russe.

Les visiteurs seront donc tenus par la loi de s'abstenir de faire la promotion de «relations sexuelles non traditionnelles» ou de «falsifier la vérité historique sur les performances du peuple soviétique dans la défense de sa patrie» et «sa contribution à la victoire sur le fascisme», indique le projet de règlement.

Au minimum une expulsion du pays

Celui-ci devrait bientôt être soumis à la Douma, le parlement russe. On ne sait pas encore quelle sera la sanction en cas de violation de l'accord. Mais comme elle est liée à l'entrée sur le territoire, il est probable qu'une expulsion soit prononcée. Au minimum.

Selon les données du service de sécurité FSB, la Russie a accueilli 187 000 touristes de plus qu'en 2022 au cours des six premiers mois de 2023. La plupart sont venus de Chine, de Turquie, d'Allemagne et du Turkménistan. D'après le service de données Statista, 8,2 millions de touristes ont visité la Russie en 2022. On est néanmoins bien en dessous des chiffres qui existaient avant la pandémie. Ainsi, en 2019, on comptait encore 24 millions de visiteurs. La guerre et le durcissement des lois ne devraient pas faciliter la tâche du tourisme russe.

Critiquer la guerre devient donc de plus en plus difficile au pays de Poutine. En mars, il y a déjà eu un nouveau renforcement des règles. Les déclarations négatives contre les troupes russes – y compris les groupes de mercenaires – étant désormais punies par la loi. Il a également été interdit de parler en public du nombre de victimes civiles en Ukraine et des crimes de guerre russes.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker