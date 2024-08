Une «attaque» très rare vient de frapper la Russie

Le pouvoir russe a également accentué son contrôle sur Internet, interdisant nombre de sites et réseaux sociaux occidentaux où les détracteurs du Kremlin pouvaient s'exprimer librement, à l'instar de Facebook, Instagram et X. Ces ressources restent toutefois accessibles depuis la Russie en utilisant un VPN.

«A 15h (réd: locales), l'attaque a été repoussée et les services fonctionnent normalement», a affirmé dans ce second communiqué Roskomnadzor, qui n'a pas identifié l'auteur de cette cyberattaque.

«Depuis 14h (réd: locales), le Centre de contrôle et de surveillance du réseau public de communications a enregistré une panne massive du fonctionnement des messageries Telegram et Whatsapp.»

Naufrage en Sicile: un étrange décès à 3000 km interpelle

Les recherches ont repris mardi matin, dans l'espoir de retrouver les six personnes disparues sur un voilier de luxe en Sicile. Le jour du naufrage, l'ancien vice-président des finances de la société de l'un des naufragés, Mike Lynch, lui aussi acquitté des graves accusations de fraude, a été fauché par une voiture alors qu'il faisait son footing. On fait le point.

Plus de vingt-quatre heures après le naufrage du «Bayesian», ce voilier de luxe qui a sombré à cause d'une violente trombe marine lundi matin au large de la Sicile, les secouristes redoublent d'efforts pour retrouver les six personnes disparues. Parmi eux, le «Bill Gates britannique» Mike Lynch et sa fille âgée de 18 ans, le patron de la banque Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, et Chris Morvillo, l'avocat de Lynch, du cabinet Clifford Chance.