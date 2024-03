Quand il n'est pas en train d'infliger un sévère KO à ses adversaires, Doumbé les prépare sur les réseaux sociaux à la défaite qui les attend. Image: watson / dr

Qui est Cédric Doumbé, l'as de la provoc qui «fait dormir» ses rivaux?

L'adepte des victoires par KO et du trashtalk sur les réseaux sociaux s'apprête à affronter Baysangur Chamsoudinov, alias Baki. Portrait d'un sportif théâtral qui a su rendre le MMA passionnant, même pour ceux qui n'y connaissent rien.

Plus de «Sport»

Ce jeudi 7 mars, à Paris, Cédric Doumbé prévoit d'envoyer le Français d'origine tchétchène Baysangur Chamsoudinov, alias Baki, à l'hôpital. En un round. Un KO rapide. «Baki, je te demande juste cinq minutes de ton temps», quémande le Franco-camerounais d'une voix faussement suppliante. Que son adversaire se rassure, le trublion du MMA, adepte du trashtalk en amont des combats, a pensé à tout:

«J'ai décidé de créer "Doumbé ambulance" spécialement pour toi» Cédric Doumbé dans l'une de ses dernières vidéos YouTube.

Cédric Doumbé, as des arts martiaux, de la provoc' et de la communication, est né le 30 août 1992 à Douala, au Cameroun. Il se distingue d'abord dans le kick-boxing, dès 2013, une discipline dans laquelle il a été plusieurs fois couronné champion du monde. En tout, il compte 75 victoires, dont 45 par KO, contre six défaites. Puis, en 2021, l'athlète s'oriente vers le MMA (réd: mixed martial arts). Pour l'heure, son palmarès est sans appel: en cinq combats disputés, Doumbé en a remporté... Cinq. Tous par KO.

Il fait ses débuts dans la ligue américaine de MMA le 30 septembre dernier, la Professionnal Fighters League (PFL), lors d'un événement organisé au Zénith de Paris. Le public, qui comptait notamment des joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, s'en souvient encore. Tous sous le choc, scotchés par le spectacle.

Des mises en scène soignées

Car le Franco-camerounais y a fait une entrée, au sens propre comme au figuré, fracassante. Il a battu le Français Jordan Zébo par KO... en moins de dix secondes.

Il faut dire que Doumbé avait prévenu: il comptait «faire dormir» son adversaire. Joignant le geste à la parole, le sportif était entré en scène avec un matelas sur lequel on pouvait lire «Bonne nuit Jordan».

Avec Cédric Doumbé, il n'y a pas que les entrées qui sont savamment orchestrées. Le combattant a su imposer ses punchlines, reprises en chœur par le public. Contre Zébo, il lui a suffit de crier «JORDAN?» pour que la foule réponde «T'ES MORT!». Les réseaux sociaux sont son deuxième terrain de jeu favori pour chambrer ses adversaires en amont des combats.

«Je vois que les gens aiment ça, donc j'en joue. Moi aussi, j'aime bien, c'est le spectacle, je suis Camerounais, c'est comme ça chez nous. On aime bien la chambrette!» Cédric Doumbé dans l'une de ses dernières vidéos YouTube.

Youtubeur à ses heures perdues

Chambrer, ça, il sait faire. Quand il n'est pas en train d'infliger un sévère KO à ses adversaires, Doumbé prépare ces derniers à la défaite qui les attend. Sur YouTube, comme il l'avait fait avec Jordan Zébo, il provoque Baki. Une façon pour le Franco-camerounais d'entrer dans la tête du Tchétchène pour le tourmenter, faire monter la pression et gagner la bataille psychologique en vue du combat à l'Accor Arena de Paris.

L'ambulance est prête: «Tout est bon, tout est bien installé, il y a bien les compresses, il y a bien l’électrocardiogramme...» Cédric Doumbé dans l'une de ses dernières vidéos YouTube.

Et il n'a rien laissé au hasard, il l'assure lui-même à son futur adversaire, il a «vérifié les angles morts», l'une de ses fameuses punchlines. Car en plus d'une ambulance personnalisée, après le combat, Baki aura droit à une belle chambre à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière.

Extrait posté sur le TikTok de Doumbé, pour voir la vidéo en entier sur YouTube, cliquez ici Vidéo: extern / rest

La vidéo, publiée le 3 mars sur YouTube, a été vue plus de 1,3 millions de fois. Doumbé n'en est pas à son coup d'essai. Sur sa chaîne, on trouve de nombreuses vidéos aux scénarios et à la réalisation dignes des plus grands créateurs de contenus. La communication est soignée: provocations, extraits d'interviews, réactions du public, tout y est pour faire parler. Et ça marche. Le sportif fait parler de lui et de sa discipline jusque dans des médias peu habitués à parler de MMA.

Récemment, c'est sur le plateau de Quotidien que la star du combat par KO a pu vulgariser et expliquer son sport auprès d'un public qui ne connaît pas forcément la discipline aussi bien que le tennis ou le football, par exemple.

Il y explique notamment ce qu'il se passe dans le corps lors d'un KO:

Une grande gueule et un athlète engagé

Mais le trublion du MMA et des réseaux sociaux n'est pas qu'une grande gueule qui veut «faire dormir» ses adversaires. Doumbé s'est notamment engagé contre les violences faites aux femmes. En 2020, il a participé à un clip de sensibilisation pour la Maison des Femmes, établissement français qui accompagne des femmes victimes de violences.

Trois ans plus tard, il remet ça. A l'issue de son combat en septembre 2023 contre Jordan Zébo, Doumbé prend la parole publiquement pour accuser son ancien entraîneur, Fernand Lopez. Il accuse ce dernier d'avoir commis des actes de violence conjugale.

«Ce n'est pas Jordan que je combats, il faut changer l'affiche, c’est Fernand Lopez que je combats [...]. Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO, c’est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle, et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté sa salle.» Cédric Doumbé, après sa victoire contre Jordan Zébo le 30 septembre 2023.

Dans les colonnes du Parisien, l'entraîneur a admis les faits que Doumbé a rendu public et a reconnu avoir été condamné à quatre mois de prison avec sursis, en 2018.

Par ailleurs, en dehors des vannes à répétition qu'il lance à ses rivaux sur les réseaux sociaux, le champion de MMA utilise aussi sa renommée pour calmer le jeu quand les internautes s'emballent, et rappeler qu'il ne s'agit que de sport.

Des vannes que l'athlète va devoir assumer. «Il n'a pas le droit de perdre après avoir autant chambré Baki!», clament ses fans (ou ses détracteurs) sur X. Baki, lui, est prêt:

Mais le champion de la victoire par KO et du trashtalk l'est également. Il s'apprête à nouveau à entrer dans la cage en criant «BAKI, T'ES MORT» avec le public. Rendez-vous ce jeudi 7 mars aux alentours de 22 heures 30 pour l'affrontement tant attendu entre les deux combattants. Dans tous les cas, l'ambulance, elle, est prête.

Le combat en direct est disponible uniquement sur la plateforme de streaming DAZN (mais on tâchera de vous raconter ça le lendemain!).