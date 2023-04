Moscou «ne pardonnera pas» aux Etats-Unis leur refus de délivrer des visas aux journalistes russes accompagnant le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lundi et mardi à l'ONU. C'est ce qu'a affirmé dimanche le ministre avant son départ pour New York.



«Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas», a mis en garde Lavrov face à la presse, dénonçant une décision «lâche» de Washington. La Russie occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, en pleine offensive militaire en Ukraine pour laquelle elle a été mise en ban des nations mondiales.



«Un pays qui se dit le plus intelligent, le plus fort, le plus libre, le plus juste 's'est dégonflé' et a même fait quelque chose de stupide», a déploré Lavrov. Et d'ironiser sur le fait que les Etats-Unis, en refusant de donner des visas aux journalistes russes, avaient montré selon lui «ce que valent (leurs) déclarations sur la liberté d'expression».



Son vice-ministre Sergueï Riabkov avait plus tôt indiqué dimanche que malgré «les contacts à plusieurs reprises ces derniers jours» à l'initiative de Moscou, Washington «n'a pas délivré de visas» aux «journalistes censés accompagner Lavrov dans son déplacement» aux Etats-Unis.

Riabkov a fustigé «une méthode scandaleuse et absolument inacceptable» de la part des Américains, dénonçant «une moquerie» des Etats-Unis qui, selon lui, «ont fait semblant de travailler» pour «trouver une solution». «Nous trouverons des formes de réponse à cela, pour que les Américains se souviennent longtemps que cela ne se fait pas. Et ils s'en souviendront», a-t-il encore mis en garde.