Le nouveau groupe de mercenaires de Poutine se serait battu à Bakhmout

Depuis longtemps déjà, des rumeurs font état d'une nouvelle armée privée russe. Cette dernière, qui fait donc concurrence au groupe Wagner, est déjà sur le terrain.

Martin Küper / t-online

Plus de «International»

Un article de

Un conflit avec le Kremlin, peu de nouvelles recrues et Bakhmout qui reste inconquise: ces derniers mois, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu pour la troupe de mercenaires Wagner. Il n'est donc pas étonnant que le chef de l'armée privée ait récemment presque imploré un soutien accru de l'armée russe. Mais désormais, la situation pourrait encore plus se dégrader pour le chef de ces mercenaires Evgueni Prigojine et ses célèbres combattants.

«Afin d'améliorer sa position devant Bakhmout, l'ennemi a récemment mené sur le terrain une autre armée privée de mercenaires et entraîne actuellement un nombre considérable de nouveaux combattants» Un officier ukrainien situé dans la région de Donetsk. twitter

«Cette force mercenaire est impliquée dans diverses activités, notamment des attaques, des missions de reconnaissance, des embuscades et des sabotages», peut-on lire sur le compte Twitter «Tatarigami_UA», dont les rapports sont jugés authentiques par des experts militaires.

👉Suivez en direct l'évolution de la guerre en Ukraine👈

Potentielles nouvelles troupes de mercenaires

Des rumeurs concernant la création d'une nouvelle troupe de mercenaires circulent déjà depuis plusieurs semaines, en Russie. Le Kremlin aurait ordonné au groupe énergétique public Gazprom de mettre sur pied ses propres unités de combat afin de concurrencer la troupe de Prigojine.

Le chef de Wagner, considéré comme un proche du pouvoir serait récemment tombé en disgrâce auprès de Poutine. L'échec de ses mercenaires concernant la prise de Bakhmout en serait la principale raison: depuis l'automne déjà, les Russes se cassent les dents sur cette petite ville complètement détruite, des dizaines de milliers de combattants y auraient été tués. Dernièrement, le Kremlin a même décidé de ne plus laissé le groupe Wagner recruter des détenus dans les prisons russes, ce qui a littéralement vidé la troupe de son personnel.

Cet article pourrait vous intéresser: Poutine a trouvé le moyen d'empêcher ses nouvelles recrues de fuir

La présumée nouvelle armée privée ne semble pas avoir ce problème. Selon Tatarigami_UA, la nouvelle troupe travaille «en étroite coordination avec les troupes régulières et les petites unités spéciales». Bientôt, des centaines de ces mercenaires nouvellement formés devraient être envoyés sur le terrain:

«Je ne peux pas donner plus de détails à ce stade. [...] Mais il se peut que leur existence soit bientôt rendue publique».

Traduit et adapté de l'allemand par Pauline Langel