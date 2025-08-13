La région de L'île de Lampedusa est régulièrement le théâtre d'intervention des gardes-côtes italiens pour sauver des migrants dans des embarcations de fortune en perdition. (Photo d'illustration, archives).Keystone
Dizaines de morts dans un naufrage au large de Lampedusa
Un naufrage près de Lampedusa, en Italie, a fait environ 20 morts et autant de disparus, selon le HCR qui assiste les survivants.
Un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa a fait environ 20 morts, a affirmé mercredi sur le réseau social X un porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu, le HCR.
«Profonde angoisse après l'énième naufrage au large de Lampedusa, où le HRC assiste les survivants», a écrit Filippo Ungaro, ce porte-parole, sur son compte X, ajoutant qu'il semble y avoir «20 cadavres retrouvés, et autant de disparus». (afp/jah)
Washington déplore la «détérioration» des droits humains en Europe
Les Etats-Unis déplorent la «détérioration» des droits humains dans de nombreux pays en Europe, selon un rapport annuel très attendu du département d'Etat rendu public mardi. Ils visent notamment les restrictions à la liberté d'expression.
En Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, le département d'Etat américain souligne que «la situation des droits humains s'est détériorée au cours de l'année» passée, selon ce rapport sur les droits humains dans le monde en 2024 qui est censé refléter les nouvelles priorités de politique étrangère du président américain Donald Trump.