La région de L'île de Lampedusa est régulièrement le théâtre d'intervention des gardes-côtes italiens pour sauver des migrants dans des embarcations de fortune en perdition. (Photo d'illustration, archives). Keystone

Dizaines de morts dans un naufrage au large de Lampedusa

Un naufrage près de Lampedusa, en Italie, a fait environ 20 morts et autant de disparus, selon le HCR qui assiste les survivants.

Un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa a fait environ 20 morts, a affirmé mercredi sur le réseau social X un porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu, le HCR.

«Profonde angoisse après l'énième naufrage au large de Lampedusa, où le HRC assiste les survivants», a écrit Filippo Ungaro, ce porte-parole, sur son compte X, ajoutant qu'il semble y avoir «20 cadavres retrouvés, et autant de disparus». (afp/jah)