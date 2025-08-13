beau temps33°
DE | FR
burger
International
Italie

Italie: 20 morts dans un naufrage au large de Lampedusa

La r
La région de L'île de Lampedusa est régulièrement le théâtre d'intervention des gardes-côtes italiens pour sauver des migrants dans des embarcations de fortune en perdition. (Photo d'illustration, archives).Keystone

Dizaines de morts dans un naufrage au large de Lampedusa

Un naufrage près de Lampedusa, en Italie, a fait environ 20 morts et autant de disparus, selon le HCR qui assiste les survivants.
13.08.2025, 15:5613.08.2025, 15:56
Plus de «International»

Un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa a fait environ 20 morts, a affirmé mercredi sur le réseau social X un porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu, le HCR.

«Profonde angoisse après l'énième naufrage au large de Lampedusa, où le HRC assiste les survivants», a écrit Filippo Ungaro, ce porte-parole, sur son compte X, ajoutant qu'il semble y avoir «20 cadavres retrouvés, et autant de disparus». (afp/jah)

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
5
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
7
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Italie: une tornade fait fuir les baigneurs
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Washington déplore la «détérioration» des droits humains en Europe
Les Etats-Unis déplorent la «détérioration» des droits humains dans de nombreux pays en Europe, selon un rapport annuel très attendu du département d'Etat rendu public mardi. Ils visent notamment les restrictions à la liberté d'expression.
En Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, le département d'Etat américain souligne que «la situation des droits humains s'est détériorée au cours de l'année» passée, selon ce rapport sur les droits humains dans le monde en 2024 qui est censé refléter les nouvelles priorités de politique étrangère du président américain Donald Trump.
L’article