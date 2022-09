Lancement d'un missile balistique intercontinental russe dans la région d'Arkhangelsk (Russie), le 20 avril 2022. Image: Keystone

Poutine pille des frigos pour équiper ses missiles high-tech

La Russie manque de pièces électroniques importantes pour ses missiles dans la guerre en Ukraine, rapporte un magazine américain. Le pays s'aiderait de puces provenant... de réfrigérateurs.

Plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est à court de puces électroniques pour ses armes high-tech, selon le magazine américain Politico, qui a pu consulter une liste de composants électroniques recherchés d'urgence par Moscou. Selon ce document, les composants nécessaires proviendraient tous, sans exception, d'entreprises de pays occidentaux et alliés qui ont cessé leurs livraisons à la Russie en raison des sanctions.

Le document serait divisé en trois catégories, des composants les plus importants aux moins importants. La liste mentionnerait même les prix que Moscou est prêt à payer.

Des puces récupérées dans les réfrigérateurs

Les pièces recherchées seraient principalement des semi-conducteurs, des transformateurs, des connecteurs, des boîtiers, des transistors et des isolateurs. Des experts en chaînes d'approvisionnement militaires ont confirmé au média belge que les pièces mentionnées dans le document correspondaient à celles dont la Russie a besoin pour son équipement militaire.

Comme la Russie s'est appuyé ces dernières années sur des fournisseurs occidentaux, elle n'est de ce fait pas en mesure de produire elle-même ces pièces. Et dans des cas extrêmes, Moscou a recours à des puces semi-conductrices provenant d'appareils ménagers, comme les réfrigérateurs, pour produire ses armes.

L'issue de la guerre pourrait dépendre de ces pièces

Selon Politico, l'Ukraine envoie désormais des avertissements aux autres pays pour qu'ils ignorent les listes d'achat du Kremlin. En effet, le gouvernement de Kiev est conscient que l'issue de la guerre pourrait également dépendre de l'obtention par la Russie de ces pièces. Une possibilité serait qu'un intermédiaire, comme la Chine par exemple, se procure les composants pour la Russie et les revende ensuite à Moscou.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal aurait souligné que la guerre était arrivée à un tournant, où l'avance technologique pourrait s'avérer décisive. L'Ukraine estime que «la Russie ne dispose plus que de quatre douzaine de missiles hypersoniques». En raison des sanctions et de l'absence de puces électroniques, Moscou ne serait pas en mesure de reconstituer ses stocks.

