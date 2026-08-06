Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (2e à partir de la droite) soutient la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. (Photo d'archive) Image: Imago

Cette unité de Kim Jong-un inquiète l'Ukraine

La Corée du Nord compte parmi les plus proches alliés du président russe Vladimir Poutine. Le pays déploie désormais de nouvelles troupes dans l'ouest de la Russie.

Peter Riesbeck / t-online

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La Corée du Nord a déployé une unité de missiles de son armée dans l'ouest de la Russie. C'est ce que rapporte le service anglophone de l'agence de presse Reuters, citant les services de renseignement ukrainiens. Selon ces informations, il s'agit de six lanceurs mobiles pouvant être équipés d'environ 120 missiles.

Toujours selon ces informations, la Russie prévoit de stationner les quelque 90 soldats nord-coréens dans la région russe de Voronej, dans l'ouest du pays. Depuis la fin de l'année 2023, la Russie a déjà tiré de nombreux missiles nord-coréens contre l'Ukraine. L'envoi d'une unité dédiée constituerait une extension de la coopération militaire déjà étroite entre les deux pays.

Depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine en 2022, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un compte parmi les principaux alliés du président russe Vladimir Poutine. En 2024, les deux pays ont officiellement conclu un accord d'assistance mutuelle.

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Des troupes de plus en plus efficaces et expérimentées

Environ 14 000 soldats nord-coréens ont été envoyés dans la seule région de Koursk (sud de Moscou). A cela s'ajoutent des livraisons de munitions et d'obus. En contrepartie, la Russie a fourni de la nourriture, des médicaments et du pétrole.

La Corée du Nord a également bénéficié du savoir-faire acquis par ses soldats sur le champ de bataille. Bruce Klingner, de l'institut de recherche américain Mansfield Institution, s'est récemment exprimé sur le déploiement des troupes nord-coréennes dans la guerre contre l'Ukraine:

«Elles étaient considérées dès le départ comme courageuses, mais peu formées aux nouvelles techniques. Cela a changé. Elles apprennent vite.»

La défense de l'Ukraine en difficulté

La livraison de missiles et le déploiement de nouvelles unités accentuent encore la pression sur la défense antimissile ukrainienne, déjà fortement sollicitée. Fin juillet déjà, l'Ukraine avait fait état de l'impact d'un missile de fabrication nord-coréenne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait alors employé des termes très durs:

«L'alliance entre les salauds de Moscou et le régime fou de Corée du Nord existe pour les missiles, pour les troupes nord-coréennes à nos frontières ici, en Europe, et pour tuer nos enfants ukrainiens.»

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Image: Imago

Dans la nuit de mardi à mercredi, la région de Kiev a de nouveau été la cible de violentes attaques russes. Au moins 17 personnes ont été tuées. Sur les 28 missiles et 115 drones lancés par la Russie, seuls les drones ont pu être interceptés, a reconnu l'armée ukrainienne. (trad. ysc)