Second jour d'une incursion armée depuis l'Ukraine

Zelensky a démenti la perte de Bakhmout et son armée dit tenir encore une petite zone, tout en continuant une percée sur les flancs russes au nord et au sud de la ville. «Les batailles pour la ville de Bakhmout continuent», affirmé l'état-major ukrainien mardi matin. (jah/ats)

Les forces russes ont affirmé ce week-end avoir pris l'intégralité de cette ville dévastée, théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière du conflit, où les deux camps ont subi de lourdes pertes.

Le président russe Vladimir Poutine ne s'était pas encore exprimé au sujet de l'incursion mardi à la mi-journée. Lundi, son porte-parole avait indiqué qu'il avait été informé de la situation. Le Kremlin avait accusé, lundi, Kiev d'être derrière cette incursion , dans le but de «détourner l'attention» de la prise revendiquée par les forces russes de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine.

«Cela nécessite de notre part plus d'efforts, ces efforts continuent d'être fournis et l'opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuit pour que cela n'arrive plus», a-t-il ajouté.

