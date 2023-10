Un véhicule de génie de combat PZM-2. (image d'illustration) Image open source

La Russie veut envoyer des tracteurs de guerre en Ukraine

La logistique de guerre russe en Ukraine est en mauvaise posture. Le Kremlin espère s'en tirer en construisant une machine agricole blindée, capable de tracter des trains.

Après un an et demi de guerre contre l'Ukraine, l'armée russe se retrouve de plus en plus à devoir improviser. La conquête-éclair du pays que prévoyait le Kremlin s'est transformée en une épuisante guerre de position le long d'un front de près de 1000 kilomètres. Les troupes de Vladimir Poutine doivent s'enterrer et creuser de nouvelles tranchées pour résister à la contre-offensive ukrainienne. Mais les engins de construction du secteur civil utilisés jusqu'à présent ne semblent pas être à la hauteur de la tâche.

Le fabricant russe de chars Uralvagonzavod veut donc désormais produire un tracteur militaire blindé, comme l'écrit le magazine ukrainien Defense Express en se référant à une demande de brevet de l'entreprise. Le modèle, qui n'a pas encore de nom, serait basé sur le tracteur de type RTM-160 qu'Uralvagonzavod a fabriqué entre 2004 et 2009 à des fins agricoles. Les ingénieurs russes se seraient inspirés du PZM-2, un véhicule utilitaire militaire de l'époque soviétique, également basé sur une machine agricole classique.

Dessin conceptuel du tracteur, dont le brevet a été déposé par Uralvagonzavod à l'été 2023. Image open source

La logistique russe dépend du chemin de fer

Selon le magazine spécialisé ukrainien, le nouvel engin a un capot plus grand que le RTM-160, ce qui laisse supposer un moteur plus grand. Le véhicule pourrait donc surtout servir de tracteur puissant.

Un dispositif d'attelage pour les wagons de train serait même prévu à l'arrière: la logistique de guerre russe dépend fortement du transport ferroviaire, mais il y a régulièrement des attaques contre les trains, rails, gares et entrepôts. Une machine de traction pour les wagons en panne aurait donc du sens du point de vue russe. Le véhicule devrait en outre disposer d'une fraiseuse permettant de creuser rapidement une tranchée.

Le tracteur RTM-160. Image open source

Les rédacteurs du Defense Express supposent qu'avec ce nouveau tracteur de guerre, la Russie veut compenser le faible degré de mécanisation de sa logistique. Sur des images de la zone de guerre, on voit régulièrement des soldats russes charger des grenades et autres munitions, une par une, à la main, perchés sur des camions militaires.

Depuis que l'Ukraine dispose d'une artillerie occidentale à longue portée, la Russie doit installer ses dépôts d'armes à au moins 80 kilomètres du front, ce qui complique encore l'approvisionnement des troupes d'occupation. Un tracteur utilisable de manière flexible pourrait simplifier la logistique de guerre russe.

Toujours selon Defense Express, la dépendance de la Russie vis-à-vis des machines agricoles et de construction importées pourrait aussi motiver le développement d'un tracteur de guerre. Déjà dans le domaine civil, la Russie dépend des importations, principalement de Chine. Il paraît donc sensé d'investir dans le développement de ses propres machines. En raison des sanctions occidentales contre la Russie, les composants du nouveau tracteur de guerre devraient toutefois provenir pour l'essentiel de Chine. (mk)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder