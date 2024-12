Le «Eagle S» est soupçonné de faire partie de la «flotte fantôme» de Vladimir Poutine. x/keystone

La «guerre hybride» menée par la Russie est une menace sérieuse

Après qu’un navire de la «flotte fantôme» russe a endommagé plusieurs câbles en mer Baltique, la Finlande a pris des mesures drastiques. Une réaction saluée par des experts, qui assurent que ces incidents sont à traiter avec fermeté.

Niels Anner, copenhague / ch media

En mer Baltique, on ne croit plus aux coïncidences ou aux accidents. Le 25 décembre, entre la Finlande et l’Estonie, cinq câbles sous-marins – un électrique et quatre lignes internet – ont été coupés. La police finlandaise a immédiatement ouvert une enquête pour sabotage aggravé.

Un pétrolier russe de 228 mètres, le «Eagle S», qui fait partie de la «flotte fantôme» russe, se trouvait précisément à cet endroit et avançait très lentement au-dessus du câble électrique «Estlink 2» au moment de la rupture, un comportement suspect déjà observé par le passé.

Le vendredi suivant, l’Otan a annoncé renforcer sa présence dans la mer Baltique pour protéger les infrastructures importantes, a indiqué Mark Rutte, secrétaire général de l’Otan, qui s'est entretenu avec le président finlandais Alexander Stubb. Parallèlement, l’Estonie a fait patrouiller ses navires de guerre près d’un autre câble reliant la Finlande, et la Suède a intensifié la surveillance de ses propres installations sous-marines.

Une ancre manquait

La Finlande avait agi sans attendre: deux hélicoptères transportant des unités de police lourdement armées ainsi que les gardes-côtes ont été dépêchés pour arraisonner et inspecter le «Eagle S». Lorsqu’il a été demandé au capitaine de remonter les chaînes, l’une des ancres manquait, comme l’a expliqué Robin Lardot, chef des enquêteurs.

Les ancres sont le moyen le plus simple pour endommager des câbles. De tels actes ont déjà été observés: en automne 2023, des preuves ont montré qu’un porte-conteneurs chinois a endommagé une conduite de gaz et plusieurs câbles internet. En novembre, le navire chinois «Yi Peng 3» aurait coupé deux câbles de données entre la Finlande, l’Allemagne, la Suède et la Lituanie à l’aide de son ancre, selon les enquêteurs.

Dans le cas du «Yi Peng 3», des navires militaires nordiques l'ont surveillé pendant des semaines en eaux internationales. Mais la Chine a interdit aux enquêteurs de monter à bord. La réponse ferme de la Finlande est saluée par des experts. Selon Brian Mathiesen, professeur de sécurité énergétique, il est crucial de réagir fermement. La situation actuelle représente un «nouveau chapitre dans la guerre hybride».

Pour l’instant, la sécurité énergétique n’est pas menacée par des ruptures ponctuelles. Mais les services de renseignement nordiques ont déjà averti que la Russie pourrait viser des installations énergétiques majeures comme des éoliennes ou des plateformes pétrolières avec des attaques hybrides.

Un navire de la «flotte fantôme» russe

Le «Eagle S» n'est pas chinois, mais navigue sous pavillon des îles Cook polynésiennes, et compte un équipage géorgien et indien. Cependant, des experts le rattachent à la «flotte fantôme» russe, un groupe de vieux navires douteux souvent à la limite de la navigabilité. Ces navires transportent du pétrole et d’autres combustibles pour la Russie, contournant ainsi les sanctions occidentales.

Ces pétroliers ne sont généralement pas assurés, ce qui empêche toute responsabilité financière en cas de catastrophe écologique. Il y a deux semaines, l’Union européenne a décidé de renforcer les contrôles de ces navires et d’exiger leurs documents d’assurance. Des experts craignent que Moscou ne réplique en protégeant ces cargaisons avec des navires de guerre.

Pour sécuriser les immenses réseaux de câbles et de pipelines, il faudrait une surveillance coordonnée des mouvements maritimes en mer Baltique, a expliqué Jens Kristoffersen, analyste militaire danois. Un défi colossal, mais nécessaire selon les spécialistes.

Si les opérations hybrides de la Russie visent principalement à semer l’incertitude et à tester les réactions occidentales, elles constituent néanmoins une menace sérieuse, a souligné Margus Tsahkna, ministre estonien des Affaires étrangères:

«Nous ne pouvons pas rester inactifs et regarder» Margus Tsahkna

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)