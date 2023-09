Poutine envoie (littéralement) la cavalerie au front

La Russie mise désormais aussi sur les quadrupèdes: des chevaux du Bachkortostan doivent apporter du matériel au front.

Thomas Wanhoff / t-online

Assurer le ravitaillement des troupes est l'une des grandes tâches du commandement militaire à Moscou. Or, la logistique russe est l'une des principales cibles des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Mais une petite unité russe a trouvé un moyen plutôt démodé de ravitailler les troupes sur le front. Les soldats du Bachkortostan misent sur la cavalerie.

Un rapport publié sur le site Bashkirinform explique comment une unité de soldats de la région applique les compétences apprises dans la vie civile au contexte de la guerre. Cela implique d'utiliser des chevaux comme moyen de transport.

«Les chevaux se déplacent sur des terrains accidentés mieux que n'importe quel véhicule et, contrairement aux camions et aux quads, ils n'attirent pas l'attention des drones», explique le commandant du régiment des troupes bachkires. Un autre commandant, qui se fait appeler «Bachkir», décrit d'autres avantages:

«Les chevaux sont très avantageux lorsque les troupes doivent être ravitaillées le matin. La race bachkir, résistante et intelligente, peut porter jusqu'à 200 kilos»

Deux chevaux ont déjà été livrés à l'unité, dont l'emplacement n'est toutefois pas précisé. «Khan» et «Marseilles» doivent d'abord passer des tests et être examinés par un vétérinaire, indique-t-on. Si ce dernier donne son feu vert, l'unité prévoit de faire venir huit autres chevaux.

Particulièrement résistants

Les Bachkirs vivent dans la steppe asiatique, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, la plupart des membres de cette minorité résident dans la république autonome du Bachkortostan, qui fait partie de la Fédération de Russie. Elle est située à l'est de l'Europe, à l'ouest des montagnes de l'Oural. Aujourd'hui, 112 924 Bachkirs vivraient encore en Russie.

Les chevaux bachkirs sont également originaires de la zone de montagne et de steppe située à côté de la Volga et de l'Oural. Ils étaient utilisés comme chevaux de trait et de rente ainsi que comme producteurs de lait et de viande et sont considérés comme particulièrement résistants, même en hiver.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)