Un drone russe frappe un cargo chinois

Un cargo lié à la Chine a été touché par un drone russe au large d’Odessa, à la veille d’une visite sensible de Vladimir Poutine à Pékin.

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Un drone russe a touché un cargo chinois au large du port ukrainien d'Odessa, en mer Noire, dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les forces navales ukrainiennes. L'incident s'est produit à la veille de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine.

«Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer», a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

Que s'est-il passé?

Lundi matin, «un drone ennemi de combat a attaqué le cargo KSL DEYANG qui se trouvait en mer près de la région d'Odessa», ont précisé les forces navales ukrainiennes sur le réseau Telegram. Elles ont publié une photo montrant une trace noire sur la timonerie du navire, semblant être l'endroit où a frappé le drone. Elles ont ajouté:

«La Russie démontre une fois de plus que ses attaques constituent une menace non seulement pour l'Ukraine; c'est désormais un risque même pour ses partenaires, dont des bateaux se retrouvent en mer Noire.»

Le bateau a été légèrement endommagé, mais personne n'a été tué ni blessé, a affirmé, à l'AFP, le porte-parole des forces navales ukrainiennes, Dmytro Pletentchouk. Le navire, battant pavillon des îles Marshall, appartient à un propriétaire chinois et dispose d'un équipage chinois, ont encore précisé ces dernières.

Le KSL Deyang après avoir été visé par un drone russe, le 18 mai 2026. Image: AFP

«Le bateau entrait en zone portuaire pour chargement. Après avoir été frappé de nuit par un Shahed, l'équipage a géré seul les conséquences» et «le navire a poursuivi sa route vers son port de destination», a détaillé Pletentchouk.

Un autre navire visé

Un deuxième navire, battant pavillon de la Guinée-Bissau, a été touché par un drone dans la même zone, a ajouté l'administration ukrainienne des ports maritimes qui indique:

«Les deux navires ont subi de brefs incendies, que les équipages ont rapidement éteints par leurs propres moyens. Selon les premières informations, aucune victime n'est à déplorer.»

La Russie a lancé 524 drones de combat et 22 missiles sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, visant notamment Odessa et Dnipro, a affirmé pour sa part le président Zelensky. (jah/ats)