Poutine montre les muscles et menace l'Occident

Dans son discours annuel, le président russe a mis en garde ses rivaux étrangers. Et pour cause: les rapports entre la Russie et l'Occident sont de plus en plus tendus.

Ces derniers temps, les relations entre la Russie et l'Occident sont tout sauf sereines. Entre l'incarcération d'Alexeï Navalny, le conflit en Ukraine et les accusations de cyberattaques, les dossiers sensibles ne manquent pas.

Dans son grand discours annuel, le président russe Vladimir Poutine a adressé une mise en garde à ses adversaires étrangers:

Parallèlement, des milliers de personnes ont manifesté en Russie en soutien à l'opposant politique Alexeï Navanly, en grève de la faim depuis …