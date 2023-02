Des personnes rémunérées par un parti pro-russe et le Kremlin manifestent dans la capitale moldave. Image: sda

Comment le Kremlin agit pour déstabiliser la Moldavie

La Moldavie traverse une crise importante. Dans le pays le plus pauvre d'Europe, le Kremlin exploite le mécontentement des citoyens qui doivent faire face à des coûts croissants. Moscou préparerait même un coup d'Etat, a affirmé lundi la présidente moldave.

Paul Flückiger, varsovie / ch media

Tout s'est passé comme sur des roulettes: dans la nuit de jeudi à vendredi, des missiles de l'armée russe destinés à l'Ukraine ont une nouvelle fois violé l'espace aérien moldave. Quelques heures plus tard, la chef du gouvernement pro-occidental de Moldavie, Natalia Gavrilita, jetait l'éponge à la surprise générale. Et en fin d'après-midi, la présidente Maia Sandu avait déjà nommé son principal conseiller en sécurité pour lui succéder.

La Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe, mais elle a un poids stratégique particulier en tant que pays situé entre l'Ukraine et la frontière extérieure de l'UE en Roumanie. Le Kremlin, en particulier, travaillait depuis longtemps à cette crise gouvernementale.

Natalia Gavrilita a jeté l'éponge vendredi, à la surprise générale. Image: sda

En effet, depuis son indépendance après la chute de l'Union soviétique en 1991, la Moldavie oscille entre l'Ouest et l'Est. Depuis la victoire présidentielle de la militante anti-corruption pro-occidentale Maia Sandu sur le populiste de gauche prorusse Igor Dodon fin 2020, le pays a basculé sur la voie de l'intégration à l'UE.

Protestations et coup d'Etat

La Russie y voit une épine dans le pied, d'autant plus qu'elle a stationné au moins 1500 soldats dans plusieurs bases militaires datant de l'époque soviétique en Transnistrie, territoire séparatiste prorusse sécessionniste. Leur retrait fait l'objet de négociations depuis plus de 30 ans, mais sans succès, car Moscou ne cédera pas un tel atout dans une position stratégique aussi importante.

Et c'est ainsi que les spéculations vont bon train sur une possible attaque en tenaille contre la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, située à seulement une cinquantaine de kilomètres au sud, depuis la Transnistrie et les territoires encore occupés par les Russes près de Kherson.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a un an, la Russie a alimenté les protestations contre la hausse des prix de l'énergie et du coût de la vie dans les régions de Moldavie contrôlées par le gouvernement. L'inflation y a parfois atteint 34%.

«Le prix du gaz est aujourd'hui huit fois plus élevé, nous payons trois fois plus pour l'électricité», se plaignait en milieu de semaine dernière le petit entrepreneur Radu S. lors d'un entretien avec ce journal à Giurgiulesti, une petite ville du sud de la Moldavie située sur le Danube. «Malheureusement, ce n'est que récemment que nous sommes passés au gaz naturel, soi-disant moins cher, pour toute la maison», s'énerve-t-il.

«En plus, l'inflation s'envole. Je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir aider ma famille à joindre les deux bouts» Radu S., entrepreneur moldave

C'est surtout le parti prorusse Shor qui, avec l'aide de Moscou, envoie régulièrement depuis des semaines des manifestants rémunérés dans les rues de la capitale moldave Chisinau. Jusqu'à 20 euros par jour sont payés aux citoyens, surtout âgés, des régions rurales, qui ont dressé des tentes de protestation devant le palais présidentiel.

Pour ce faire, Moscou a réduit les livraisons de gaz naturel après que Maia Sandu a immédiatement condamné en termes clairs l'invasion de l'Ukraine. Depuis, les blackouts sont fréquents. Car la Transnistrie, indépendante de facto, a également réduit sa production d'électricité, et l'Ukraine a cessé d'exporter de l'électricité à l'étranger en raison des bombardements des centrales électriques.

Ce lundi 13 février, Maia Sandu a même accusé la Russie de préparer un coup d'Etat en Moldavie:

«Le plan pour la prochaine période prévoit des actions avec l'implication de saboteurs ayant une formation militaire, déguisés en vêtements civils, qui entreprendront des actions violentes, attaqueront certains bâtiments de l'Etat et prendront même des otages.»

«Le but de ces actions est de renverser l'ordre constitutionnel, de changer le pouvoir légitime de Chisinau en un pouvoir illégitime», a-t-elle ajouté. «Cela mettrait notre pays à la disposition de la Russie, afin d'arrêter le processus d'intégration européenne».

La présidente moldave Maia Sandu affirme que Moscou prépare un coup d'Etat. Image: sda

Plusieurs missiles russes

En outre, depuis l'automne, des missiles de croisière russes se perdent régulièrement dans l'espace aérien moldave. Certains d'entre eux tombent même. Il n'y a heureusement pas encore eu de victimes, mais Chisinau a déjà expulsé plusieurs diplomates russes.

La présidente Maia Sandu est, cependant, déterminée à poursuivre le cours pro-occidental de son pays. Vendredi encore, elle a chargé l'ancien ministre de l'Intérieur Dorin Recean de former un nouveau cabinet pro-européen. Celui-ci doit être approuvé dans les 15 jours par le Parlement, dominé par son alliance anti-corruption.