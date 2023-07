Un influent blogueur nationaliste et ex-chef séparatiste arrêté

Depuis l'offensive en l'Ukraine en février, revenu en grâce sur les réseaux sociaux, il critiquait les opérations des troupes russes et notamment leur retrait, et prédisait la nécessité d'une mobilisation, Moscou niant que cela soit nécessaire. (ats/afp/svp)

Mi-novembre 2022, la justice néerlandaise l'a condamné, par contumace, à la perpétuité pour meurtre et pour avoir joué un rôle dans la destruction , au dessus de l'est de l'Ukraine, du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014 qui avait fait 298 morts.

L'un de ses derniers messages, publié mardi, semblait s'en prendre, sans le nommer, au président russe Vladimir Poutine . Igor Guirkine y affirmait qu'un «minable» était au pouvoir depuis 23 ans en Russie et que le pays ne supporterait pas «six années de plus de ce lâche au pouvoir».

Cet ancien chef séparatiste dans l'est de l'Ukraine est accusé d'«extrémisme» et risque jusqu'à cinq ans de prison. Il a été placé en détention.

Attaque d'Annecy: l'état de santé de deux des enfants s'améliore

Après avoir été agressés au couteau le 8 juin dernier, deux cousins de deux ans et deux ans et demi ont récemment pu quitter l'hôpital. Au total, l'attaque avait fait six victimes.

Plus d'un mois après la violente attaque au couteau survenue à Annecy, l'état de deux jeunes victimes semble s'améliorer. Selon les informations de BFMTV, les deux petits cousins, âgés de deux ans et de deux ans et demi, ont pu quitter l'hôpital il y a plusieurs semaines pour l'un, et une dizaine de jours pour l'autre.