Cet ex-officier de la garde rapprochée de Poutine déballe tout

«J'allais faire mon temps, rembourser mon hypothèque et ce serait tout – je ne renouvellerais pas mon contrat. Mais en février 2022, une guerre criminelle a éclaté et je ne pouvais plus faire de compromis avec moi-même. Je ne pouvais pas rester au service de ce président. Je le considère comme un criminel de guerre. Bien que je n'aie pas expressément pris part aux hostilités, je n'ai plus été en mesure d'exécuter ses ordres ou de le servir.»

Gleb Karakoulov