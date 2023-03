Sous Vladimir Poutine, le concept de «monde russe» a pris une dimension territoriale et est devenu un élément du langage politique. Image: sda

Poutine est de plus en plus agressif

Au cours de l'année qui a suivi le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le discours de Vladimir Poutine pour justifier son «opération spéciale» a passablement évolué. Décryptage.

Nilofar Eschborn

Depuis le premier jour de la guerre, la propagande du Kremlin sert à légitimer l'invasion de l'Ukraine. Afin de renforcer le soutien nécessaire au sein de la population russe, Vladimir Poutine utilise les reportages des médias d'Etat pour diffuser ses récits de guerre.

Nous avons analysé une collection d'articles de médias russophones, rassemblés par le Centre ukrainien de communication stratégique et de sécurité de l'information dans le cadre de la campagne de sensibilisation «Russkiy Mir» (en français «Monde russe»), et publiés sous forme de journal.

Il s'avère que le ton de la propagande russe s'est nettement durci au cours de l'année de guerre. Elle est devenue de plus en plus inhumaine.

Justifications au début de la guerre

Dans les premières semaines qui ont suivi l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, la propagande du Kremlin s'est principalement concentrée sur la justification de la soi-disant «opération spéciale». Les médias proches du Kremlin ont repris l'argumentation selon laquelle il fallait «dénazifier» et «démilitariser» l'Ukraine. La guerre, que les médias d'Etat russes n'ont pas nommée en tant que telle, a été présentée comme si elle visait à protéger la population ukrainienne.

Par exemple, l'agence de presse publique russe RIA novosti a rapporté le 25 mars 2022 que la Russie s'efforçait de «minimiser le nombre de victimes parmi la population civile». C'est pourquoi les troupes russes sont «obligées de pénétrer dans les villes et de se battre là où un sniper peut se cacher derrière chaque fenêtre».

Pourtant, dès le début, l'armée de Poutine a agi sans pitié contre la population ukrainienne. Elle a également toujours eu du mal à s'emparer des grandes villes. Il n'existe toutefois pratiquement pas de médias indépendants en Russie qui en rendent compte.

Le 3 avril 2022, l'agence de presse a ensuite publié un rapport détaillé dans lequel l'objectif de l'«opération» est vendu à la population russe comme suit: il s'agissait de «libérer des territoires des partisans armés de la nazification», d'éliminer les «nazis non dociles», de capturer les «criminels de guerre» et de créer «les conditions systémiques pour la dénazification ultérieure en temps de paix».

Propagande à tous les niveaux

Au niveau culturel, la machine de propagande battait également son plein. En août 2022, par exemple, la chaîne de télévision russe Tsargrad TV a rapporté que la langue ukrainienne était soi-disant devenue un symbole de haine envers la Russie.

Un réalisateur y explique pourquoi, dans ce contexte, l'enseignement en langue ukrainienne est une «catastrophe». Et l'historien Andreas Kappeler explique pourquoi le régime russe veut priver l'Ukraine de son droit à l'existence à tous les niveaux.

L'Occident comme ennemi

Les médias russes présentent depuis longtemps l'Occident comme un ennemi. RIA novosti qualifie par exemple les objectifs de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) de «cannibales» depuis les premières semaines de la guerre. En outre, l'Occident serait la source du nazisme ukrainien, poursuit le média.

Il n'est donc pas surprenant que la décision d'un tribunal moscovite de déclarer le groupe américain Meta organisation extrémiste en mars 2022 ait également eu un grand retentissement médiatique. Meta comprend entre autres le réseau social Facebook. Sans véritable fondement, il a été cité que Meta avait participé à la diffusion d'appels au meurtre de citoyens russes, y compris de membres des forces armées, ainsi qu'à la participation à des troubles de masse accompagnés d'actes violents. Le tribunal russe avait alors interdit Facebook et Instagram, entre autres.

Ce débat a été déclenché par l'annonce du groupe Internet d'assouplir ses règles d'utilisation en cas d'appels à la violence contre le gouvernement russe et ses forces armées et d'autoriser, entre autres, l'expression «mort aux envahisseurs russes». Derrière l'interdiction de Facebook et consorts se cachaient toutefois les efforts du Kremlin pour contrôler les informations disponibles en Russie sur les actions des forces armées russes en Ukraine.

Un mercredi matin de septembre 2022, Poutine a franchi une nouvelle étape: il a annoncé la mobilisation partielle des réservistes dans une allocution télévisée. La guerre contre l'Ukraine avait ainsi atteint un nouveau niveau d'escalade. Il a notamment justifié cette décision par le mensonge selon lequel l'Occident menacerait la Russie avec des armes nucléaires.

La collection d'articles du Centre ukrainien pour la communication stratégique et la sécurité de l'information le montre: la propagande de guerre russe a également atteint un nouveau niveau dans les médias. Les justifications d'une soi-disant «dénazification» ne suffisaient apparemment plus. Au lieu de cela, c'est désormais la prétendue menace de l'Occident qui domine dans les contributions médiatiques.

Un nouveau niveau d'agressivité

En octobre 2022, le service d'information Gazeta.ru a par exemple rapporté la déclaration de l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès des Nations unies (ONU), Vassili Nebensja, selon laquelle les Etats-Unis enverraient des moustiques dits de combat en Russie à l'aide de drones pour des opérations militaires.

«Un tel drone transporte un conteneur contenant un grand nombre de moustiques porteurs de maladies vers une zone cible et les y largue. En piquant les gens, les moustiques les infectent avec des agents pathogènes particulièrement dangereux.» Gazeta.ru, en citant Nebensja

L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield avait alors rejeté ces propos ainsi que d'autres déclarations controversées de Nebensja, les qualifiant de désinformations.

Prétendue menace en provenance d'Allemagne

Les médias russes se sont également déchaînés contre l'Allemagne: en janvier 2023, topnews.ru a rapporté que l'Allemagne se préparait à «l'attaque la plus dure contre la Russie depuis Hitler». «Selon les experts, Berlin pourrait déclencher une nouvelle guerre mondiale en utilisant des armes nucléaires», peut-on lire dans l'article. Le même mois, le gouvernement allemand avait ouvert la voie à des livraisons de chars de combat à l'Ukraine.

En décembre 2022, le service de renseignement rambler.ru a de nouveau donné au général russe Andrey Gurulev l'occasion de présenter la Grande-Bretagne comme le principal responsable du conflit.

«Si l'on considère la soi-disant Europe, Londres est le théâtre principal de toutes les atrocités. Nous entendons parler de différentes sources d'attentats en provenance de Moscou.» rambler.ru

Le média cite ce général et lui fait expliquer qu'il existe déjà une liste de cibles stratégiques à Londres que la Russie souhaite attaquer. La Grande-Bretagne fait partie des pays qui, depuis le début de la guerre, se sont battus pour une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine.

Derrière ces accusations se cache une fois de plus l'intention de présenter l'action militaire de la Russie comme une réaction à une prétendue menace venant de l'Occident. Déjà en octobre 2022, l'émission télévisée 60 minutes de la chaîne de télévision centrale russe Rossjia avait déclaré que les dirigeants russes pourraient également utiliser des armes nucléaires contre toute agression des pays occidentaux.

Conséquence: des exercices de démonstration de destruction. «Aujourd'hui, nous nous sommes entraînés à détruire les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne autrefois puissante», a commenté une présentatrice de 60 minutes en regardant une vidéo montrant des missiles nucléaires en vol. Le Kremlin veut ainsi surtout déstabiliser l'Occident afin d'affaiblir son soutien à l'Ukraine.

Incompétence présumée des politiques occidentaux

Le Kremlin veut manifestement aussi affaiblir l'Occident dans l'opinion publique russe en présentant les hommes et les femmes politiques occidentaux comme incultes: en novembre 2022, RIA novosti a publié un article intitulé Les députés européens sont des populistes incultes!

Le déclencheur a été la décision du Parlement européen de déclarer la Russie comme un Etat soutenant le terrorisme. L'agence de presse publique ne mentionne pas les raisons avancées par l'Union européenne (UE) pour justifier le fait que la Russie commet des crimes de guerre et utilise des «moyens terroristes». Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le prétendu faible niveau d'éducation des députés.

Les médias russes se déchaînent également contre la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Ainsi, RIA novosti a rassemblé le 5 novembre 2022 les voix des lecteurs qui critiquent la déclaration de Baerbock selon laquelle Poutine laisse passer une chance de mettre fin à la guerre en Ukraine. Là encore, l'argument du prétendu manque d'éducation a été utilisé: «Madame Baerbock, votre mauvais comportement politique ne peut être attribué qu'à votre manque d'éducation», cite un lecteur du service d'information.

Violence ouverte

Si l'on examine les articles rassemblés en tenant compte de l'ordre chronologique de leur parution, on remarque avant tout une chose: depuis l'automne 2022, le ton des médias russes est plus dur, y compris à l'égard des civils ukrainiens. Depuis lors, la population civile ukrainienne est également de plus en plus directement visée par les attaques de missiles russes. La propagande de Poutine tente de légitimer ces crimes de guerre.

Par exemple, le 20 octobre, le présentateur russe de RT TV, Anton Krasovsky, a appelé à noyer les enfants ukrainiens dans l'émission Antonyme. Plus tard, il a déclaré que les enfants pouvaient aussi être brûlés. Des déclarations comme celles-ci ne sont plus compatibles avec l'explication initiale du Kremlin selon laquelle il souhaite minimiser le nombre de victimes civiles en Ukraine.

Le «monde russe» comme idéologie

Derrière la propagande du Kremlin se cache une stratégie qui a une longue histoire: sous le concept de «Russkiy Mir», on entend d'abord les courants anti-occidentaux et anti-libéraux dans la pensée russe. En 2007, la Russie a créé une fondation du même nom destinée à promouvoir la culture russe à l'étranger. Mais en Europe de l'Est, cela a plutôt suscité des réserves. Par rapport à l'Occident, la Russie a toujours disposé d'un soft power nettement moins important.

Le concept géopolitique «Russkiy Mir» trouve ses origines dès le 19e siècle. Depuis lors, le concept se réfère également fortement à l'Eglise orthodoxe russe. Sous Poutine, il a pris une dimension territoriale et est devenu un élément du langage politique. L'idée est que la Russie a un devoir d'assistance et de protection envers les russophones du monde entier. C'est ainsi que Poutine légitime également son invasion de l'Ukraine.

Poutine a surtout mis l'accent sur l'expansion de la Russie: dans la mesure où l'espace russe se définit par la foi et que le «monde russe» est également présent au-delà des frontières nationales, les frontières nationales perdent leur signification aux yeux du Kremlin. Par conséquent, Poutine n'accepte pas non plus l'indépendance des pays voisins.

Le Centre pour la communication stratégique et la sécurité de l'information, qui fait partie du ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information, veut désormais informer sur le concept politique du Kremlin en lançant une campagne d'information du même nom. Le journal dans lequel les articles sont regroupés s'intitule également Russkiy Mir.