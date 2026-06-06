Cette illustration générée par ordinateur montre le missile FP-7 de Fire Point. Il est destiné à être intégré dans le système de défense aérienne de l'Ukraine. Image: Fire Point

L'Ukraine réussit un «test extrêmement important»

L'Ukraine affirme avoir testé avec succès une fusée balistique appelée à servir de base à un futur système antimissile moins dépendant de ses alliés occidentaux, en particulier des Etats-Unis.

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L'Ukraine a franchi un nouveau pas vers son indépendance des systèmes de défense antimissile américains, comme le Patriot. L'entreprise d'armement ukraino-danoise, Fire Point, affirme avoir réussi le premier test d'une fusée balistique.

La fusée «FP-7.X» est appelée à constituer la base d'un nouveau système de défense ukrainien. Jusqu'à présent, le pays dépend des armes de ses alliés occidentaux pour sa défense antimissile. Celles-ci ne suffisent toutefois pas, et des missiles russes continuent de frapper quotidiennement des villes ukrainiennes.

La directrice de Fire Point, Iryna Terekh, a annoncé mercredi ce vol d'essai et écrit sur X:

«Nous avons récemment effectué un test extrêmement important: un vol de manœuvre entièrement contrôlé de la fusée "FP-7.X", qui constituera la base du futur intercepteur balistique Freyja.»

Elle a partagé une vidéo montrant une fusée rose tirée depuis un lanceur sur rails dans un champ, avec un arrière-plan rendu méconnaissable.

La vidéo de présentation 👇 Source: X / UNITED24 Media Vidéo: twitter

Coopération avec des entreprises européennes

La fusée est une modification de la «FP-7», conçue initialement par le groupe d'armement comme arme offensive. Selon les données de l'entreprise, la «FP-7» a une portée allant jusqu'à 200 kilomètres, une vitesse maximale de 1500 m/s et une précision de frappe de 14 mètres. Sa charge explosive pèse 150 kilogrammes.

En avril, le copropriétaire de Fire Point, Denys Shtilerman, a indiqué à l'agence de presse Reuters que son entreprise était également en discussion avec des sociétés européennes pour construire un système de défense commun. Celui-ci devrait non seulement être capable d'intercepter des missiles hypersoniques, mais aussi être moins coûteux que les Patriot américains.

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Un arsenal qui s'étoffe toujours plus

Mais une fusée seule ne suffit pas à stopper les attaques russes. La partie la plus complexe sera probablement la conception d'un système radar capable de détecter les projectiles balistiques russes, ainsi qu'un logiciel guidant les missiles intercepteurs vers leur cible. Une partie du système de guidage pourrait provenir d'une entreprise allemande.

En avril, Fire Point et Diehl Defence avaient annoncé une collaboration. Diehl fabrique le système de défense allemand Iris-T, déjà déployé en Ukraine pour la défense aérienne.

Fire Point, fondée après le début de la guerre en 2022, affirme produire désormais des milliers de drones longue portée chaque mois. L'entreprise fabrique également le missile de croisière «Flamingo», avec lequel l'Ukraine a attaqué plusieurs sites importants de l'industrie d'armement russe.

Le système Iris-T de Diehl Defence: le groupe d'armement collabore avec Fire Point. (Photo d'archive) Image: Sebastian Gollnow / dpa

Des soupçons de corruption

Cependant, Fire Point ne fait pas l'unanimité en Ukraine. Plusieurs dirigeants de l'entreprise, dont Denys Shtilerman lui-même, sont accusés d'avoir utilisé des liens personnels avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour décrocher des contrats publics lucratifs. L'entreprise s'est en outre retrouvée dans le viseur d'une enquête pour corruption.

Denys Shtilerman et d'autres dirigeants rejettent l'ensemble des accusations. Les enquêtes et les critiques visant Fire Point ne feraient que profiter à la Russie, affirment-ils. Les investigations ont partiellement perturbé la production et suscité des demandes d'audits, voire de nationalisation de l'entreprise.