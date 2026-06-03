Mykhaïlo Fedorov, ministre ukrainien de la défense et Vladimir Poutine. Les voies de ravitaillement russes sont de plus en plus prises pour cible par les drones ukrainiens, et cela se ressent jusque sur le front. Image: Imago / Capture d'écran X, montage watson

La situation de Kiev est «la meilleure depuis 2022» grâce à cette tactique

En frappant routes et convois dans les territoires occupés, l'Ukraine accentue la pression sur la logistique russe et complique les offensives du Kremlin sur le front.

Ania TSOUKANOVA, Kiev, Ukraine / AFP

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L'Ukraine a intensifié depuis des semaines ses frappes de drones sur la logistique russe dans les zones occupées de l'est et du sud du pays, visant particulièrement les routes reliant de grandes villes comme Marioupol, selon des experts, militaires et habitants locaux.

Ces opérations s'inscrivent dans un certain renforcement des positions de l'armée ukrainienne observé cette année, qui a déjà vu la Russie perdre du terrain en Ukraine pour la première fois depuis l'été 2023.

Un nouveau coup dur pour les troupes russes

Andriï Biletsky, commandant du 3ᵉ corps d'armée, l'une des unités ukrainiennes les plus renommées, a indiqué cette semaine:

«Les positions actuelles sur l'ensemble du front sont (…) probablement les meilleures pour l’Ukraine depuis l'automne 2022.»

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux Etats-Unis, a pour sa part fait état dans un rapport mercredi de «campagnes réussies de frappes de drones de moyenne portée» lancées ce printemps par l'Ukraine, qui se bat depuis 2022 contre l'invasion russe à grande échelle.

Ces opérations ont permis de «limiter la capacité de la Russie à transporter du personnel» vers le front et à «soutenir ses positions de première ligne», a estimé l'ISW.

Selon cette source, les forces de Kiev ont ainsi «dégradé la capacité de la Russie à utiliser les principales» routes menant vers la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou en 2014 et celles reliant le sud de l'Ukraine occupé à la ville de Donetsk, dans l'est.

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Ces déclarations sont corroborées par des habitants des zones occupées, où de nombreux messages sur les réseaux sociaux évoquaient le danger accru de frappes de drones sur les routes ou partageaient des images de véhicules calcinés.

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Des dizaines de véhicules pris pour cibles

Un couple, s'exprimant sous couvert d'anonymat, et qui vit près de la ville de Debaltsevé, un nœud ferroviaire important dans la partie occupée de la région de Donetsk, a indiqué que la multiplication des attaques de drones de Kiev l'avait forcé à réduire au minimum l'utilisation de leur véhicule.

Dans la même veine, un blogueur prorusse, nommé «1 infantry», a écrit dimanche que «toutes» les principales routes de la partie occupée de la région de Donetsk subissaient de «puissantes frappes» quotidiennes de drones ukrainiens de modèle Hornet.

Ces attaques visent le plus souvent des camions-citernes et «ne cessent d'augmenter», a assuré le blogueur.

Un véhicule en feu barre une route de ravitaillement dans les territoires occupés ukrainiens, après une attaque de drone. Image: Capture d'écran X

La Russie a revendiqué l'annexion de la région industrielle de Donetsk et cherche à en occuper l'intégralité. Pour mettre fin à la guerre, elle réclame que l'Ukraine s'en retire, ce que Kiev refuse catégoriquement, cette condition s'apparentant pour les autorités ukrainiennes à une capitulation.

Le média en ligne ukrainien Kyiv Post a rapporté une trentaine de frappes de drones sur les autoroutes reliant Donetsk à Marioupol, ville ukrainienne occupée par la Russie au début de l'invasion massive après un siège sanglant, et la Crimée à Rostov, ville dans le sud de la Russie.

Le média a fait état de dizaines de véhicules touchés, essentiellement des camions-citernes et véhicules militaires.

Toujours aucune paix en vue

L'unité ukrainienne Azov a publié lundi une vidéo présentée comme montrant l'une de ses attaques de drones sur des axes routiers autour de Marioupol. On peut notamment voir des images de drones qui semblent frapper des véhicules.

Le nouveau ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov, a annoncé mercredi une «montée en puissance» des frappes à moyenne portée (de 30 à 200 kilomètres de distance) pour «renforcer encore la pression sur les Russes à l'arrière et les priver de la possibilité de mener des assauts» sur le front.

Parallèlement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé cette semaine à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, ceci afin de faire face à l'intensification des attaques russes.

Les efforts de négociations sous médiation américaine pour mettre un terme au conflit sont au point mort depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient, qui accapare l'attention et les moyens de Washington.