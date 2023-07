Le nouveau bateau furtif devait être basé sur la corvette Steregouchtchi. Image: Wikimedia Commons

Le Kremlin doit renoncer à ses navires furtifs

Ces nouveaux navires furtifs auraient dû faire la fierté de la marine russe, mais le Kremlin a décidé de mettre un terme au projet.

Tobias Esser

La Russie ne va pas terminer le développement de ses nouveaux navires furtifs. Selon une information révélée par l'agence de presse publique Tass, Moscou a mis fin au projet qui devait en fait comprendre la construction de dix exemplaires.

Le «projet 20386», nom de code de ce nouveau type de bateau, devait être basé sur les navires de guerre de classe Steregouchtchi et Gremyashchi déjà en service. Les nouveaux navires devaient toutefois être nettement plus grands et mieux camouflés que les anciens modèles.

Un premier prototype avait déjà été achevé en 2021 et baptisé «Derzkiy». Ce dernier restera toutefois le seul navire de cette classe, affirme le média proche du Kremlin citant une source au sein du ministère russe de la Défense. La raison? Les coûts de construction seraient nettement trop élevés:

«Actuellement, il n'est pas prévu de mettre sur cale d'autres navires du projet 20386» Tass

Les informations contenues dans l'article de Tass n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

De graves revers en Ukraine

Le projet 20386, aujourd'hui abandonné, avait pour objectif de développer un navire de combat moderne et polyvalent. Il devait pouvoir tirer des missiles à tête chercheuse sur des cibles à la surface de l'eau et détruire des sous-marins avec des torpilles. Selon un article du portail spécialisé Naval News, la nouvelle corvette aurait surtout dû être utilisée pour des missions de patrouille et de reconnaissance.

Toujours selon Naval News, le navire aurait embarqué une technologie furtive avancée, notamment une signature infrarouge réduite qui l'aurait rendu plus difficile à repérer par les ennemis.

Au cours de la guerre contre l'Ukraine, la marine russe a subi de graves revers. L'armée ukrainienne a notamment réussi à couler le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva.