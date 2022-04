Voici comment les Ukrainiens ont coulé le Moskva

Kiev conteste l'explication du naufrage du Moskva. La navire aurait été touché par deux missiles anti-navires. Image: sda

Le vaisseau russe a probablement été touché par deux missiles anti-navires Neptune. De conception ukrainienne, ces armes ont de nombreux atouts, mais cela n'explique pas tout.

Si la version de Kiev est confirmée, il s'agit d'un revers de taille pour Moscou. Pour l'instant, ce que l'on sait c'est que le Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, a coulé après avoir été endommagé par une déflagration.

La Russie impute l'accident à une explosion de munitions, déclenchée par des causes inconnues, ce que Kiev conteste. Pour l'Ukraine, le croiseur a été touché par deux missiles anti-navires RK-360MT Neptune lancés depuis la côte. Selon un article du site spécialisé Oryx, il s'agit du scénario le plus probable.

Le lancement d'un missile Neptune. Image: Oryx

Dans ce cas, poursuit l'article, les radars du navire n'ont probablement pas détecté les missiles ukrainiens, ou du moins pas assez tôt. De plus, les systèmes de défense du Moskva n'ont pas pu réagir efficacement. Comment cela est-il possible?

Une arme efficace...

Les missiles anti-navires tels que le Neptune utilisent différentes techniques pour augmenter les chances de réussite d'une frappe et échapper aux radars ennemis:

Ils volent à quelques mètres au-dessus de la surface de la mer.

Ils utilisent la navigation inertielle jusqu'à l'approche finale. Cette expression désigne une technique autonome utilisant des capteurs d’accélération et de rotation afin de déterminer le mouvement absolu du missile.

Ils ne démasquent leur radar qu'en phase avancée d'approche de sa cible, pour se protéger au maximum des contre-mesures ennemies.

Pourtant, selon Oryx, le Neptune reste un missile anti-navire assez léger: un vaisseau comme le Moskva dépasse de loin la cible pour laquelle il a été conçu. L'armement lourd du navire russe pourrait donc bien avoir contribué à sa perte, en alimentant des incendies incontrôlables après l'impact initial.

... et une armée corrompue

Les vertus techniques du Neptune ne suffisent donc pas à expliquer la perte du navire. Selon Anna Colin Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques à l'Université Paris Nanterre, il faut considérer un autre facteur: la corruption «systémique» qui gangrène l'armée russe.

Image: Keystone

Le Moskva a fait l'objet de travaux de réparation et modernisation dans les années 2010, explique-t-elle sur Twitter. Problème: l'argent affecté a été en grande partie détourné, comme le rapportait le Kommersant, qui n'est pas un média d'opposition.

Ainsi, au lieu de remplacer l'équipement électronique des missiles antiaériens du navire, la société qui a gagné l'appel d'offre s'est contenté de faire des «travaux cosmétiques», poursuit la chercheuse. Les personnes impliquées ont été condamnées, mais les travaux prévus n'ont toujours pas été réalisés.

Un missile ukrainien

Contrairement à beaucoup d'armes utilisées par l'armée ukrainienne, les missiles Neptune n'ont pas été livrés par les Occidentaux. Il s'agit d'un tout nouveau système de défense côtière conçu par les Ukrainiens.

Après l'explosion. Image: twitter

Fortement inspiré du modèle soviétique Kh-35, le Neptune en est l'évolution, avec des performances nettement améliorées, écrit LCI. Tiré depuis une batterie à terre, il a une portée d'environ 300 kilomètres.

A noter que, quelques heures après que le vaisseau a coulé, une usine de Neptune a été touchée par une frappe russe dans la région de Kiev... ce qui laisse supposer que le missile est vraiment responsable de la perte du Moskva.

Saint Neptune

Pour l'Ukraine, le naufrage du Moskva est un exploit étonnant et une source de motivation importante, notamment à cause de son rôle dans l'affaire de l'île des Serpents. De plus, le navire avait bloqué, avec d'autres bâtiments russes, la ville portuaire de Marioupol.

Vidéo: watson

Il s'agit, pourtant, d'une victoire symbolique: en réalité, les implications militaires réelles de la perte du Moskva sont nulles, relativise Oryx. Ce qui reste de la marine et de l'armée de l'air ukrainiennes n'opère pas dans cette zone.

Peu importe. A l'image d'autre armes dont l'usage s'est révélé efficace contre l'envahisseur russe, le Neptune a d'ores et déjà eu droit à sa petite icône religieuse: