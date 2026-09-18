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Voici les conséquences d'une fin de Schengen/Dublin pour la Suisse

epa13248027 A handout picture provided by Spain&#039;s Ministry of Inclusion, Social Security and Migration shows migrants who had been living at Benitez Beach arriving at a new temporary reception ce ...
De nombreux migrants tentent d'entrer dans l'espace Schengen.Keystone

Voici les conséquences d'une fin de Schengen/Dublin pour la Suisse

Le Conseil fédéral a publié vendredi un rapport examinant les conséquences d'un retrait du traité à l'horizon 2035.
18.09.2026, 14:5618.09.2026, 14:56

La Suisse retire des bénéfices économiques et sécuritaires de son association à Schengen/Dublin, selon un rapport du Conseil fédéral. Sans cela, son PIB en 2035 pourrait être jusqu'à 3,9% inférieur, soit une perte de revenu de 1300 francs par an par habitant.

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Le rapport publié vendredi examine les conséquences à l'horizon 2035 d'une fin de l'association à Schengen/Dublin. Dans ce scénario, la Suisse devrait renforcer fortement ses infrastructures et ses effectifs pour pouvoir effectuer les contrôles aux frontières.

Le rapport mentionne en outre plusieurs conséquences économiques et sécuritaires négatives qui s'ensuivraient. Les domaines des soins et de la restauration seraient particulièrement touchés, car ils emploient de nombreux frontaliers. Ceux-ci pourraient perdre 422 000 heures par jour dans les embouteillages, entraînant des coûts entre 1,08 et 2,27 milliards de francs.

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Le secteur du tourisme serait également affecté, avec une perte de recettes estimée entre 320 et 810 millions en 2035. Obtenir un visa distinct pour la Suisse supposerait non seulement un surcoût, mais aussi des démarches administratives en plus pour les visiteurs en Suisse.

En matière d'asile aussi, il y aurait des désavantages. Berne devrait examiner les demandes de requérants qui ont déjà déposé une demande dans un autre Etat Dublin. En outre, les transferts vers d'autres Etats Dublin ne seraient plus possibles. Ainsi, les requérants d'asile resteraient plus longtemps en Suisse, menant à des coûts supplémentaires compris entre 166 et 824 millions.

Outre les aspects financiers, la Suisse perdrait au niveau sécuritaire et n'arriverait pas à combler seule les lacunes. Elle a actuellement accès aux banques de données de Schengen/Dublin et de la coopération transfrontalière. Le risque existerait donc qu'une menace ne soit pas détectée ou ne le soit pas à temps. (ats)

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