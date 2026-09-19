Les Pet Shop Boys continuent de donner des concerts à travers le monde. Keystone

Ce groupe mythique se moque de Poutine dans une chanson

A l'occasion d'élections qui se tiennent en Russie ce week-end, les Pet Shop Boys ont publié un pamphlet moqueur et acerbe contre le président russe.

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C'est l'un des groupes mythiques des années 1980 et 1990. Pet Shop Boys et son chanteur à la voix si particulière, Neil Tennant. Vous avez sûrement entendu Always on my mind ou It's a sin. Et bien entendu, Go West, une satire ambiguë à la fois sur l'Union soviétique et le monde occidental.

On vous rafraîchit volontiers la mémoire

Vendredi, le groupe britannique a sorti un pamphlet contre le président russe Vladimir Poutine. Comme à son habitude, le groupe a joué sur le sarcasme tout en étant offensif. Sobre, la vidéo ne comprend que la musique et les paroles du titre en image.

A Top Secret Washing Machine Une machine à laver top secrète. Vidéo: youtube

Le début du morceau semble un peu léger...

Qui lave les slips de Poutine?

Qui doit les garder propres au fin fond de sa résidence

dans une machine à laver ultra-secrète?

Qui garde ses secrets secrets?

Est-ce que rien n’est vrai, ou tout?

Est-il mortellement malade ou fort comme un cheval, impossible à connaître ou à approcher?

Les paroles se font ensuite plus offensives:

Quand il empoisonne le slip d’un opposant, rit-il de son brillant stratagème?

Sachant qu’il est allé à la racine du problème, mortel, mais d’une certaine façon obscène.

«Est-ce difficile de dormir la nuit?», continue la chanson. Cette dernière se veut militante et n'a pas été publiée par hasard par le groupe.

Ce week-end se tiennent en effet des élections législatives en Russie. Pet Shop Boys le mentionne d'ailleurs dans le commentaire de sa vidéo, citant sobrement Wikipédia:

«Ce scrutin de trois jours déterminera l’attribution des 450 sièges de la Douma d’État (la chambre basse du Parlement russe), parallèlement à des élections régionales visant à élire 11 gouverneurs et 39 assemblées législatives régionales. Il s’agit des premières élections parlementaires organisées en Russie depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. (Wikipédia)»

Ce n'est pas la première fois que le groupe s'en prend à Vladimir Poutine. L'année dernière, les Pet Shop Boys avaient réalisé un «featuring» avec Alexei Navalny, le principal opposant russe mort en prison en 2024.

Les membres du groupe avaient publié ce message:

«Il y a un an, le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny mourait en prison en Russie. Nous dédions cette chanson à sa mémoire et à son combat»

Ironie du sort, le groupe avait joué en Russie en 2005 à l'occasion d'un concert caritatif donné sur la mythique Place Rouge. Les Pet Shop Boys y avaient même joué une version instrumentale de Go West reprise par le public.

Le groupe continue d'ailleurs de donner des concerts à travers le monde. Quant aux résultats des élections, ils sont attendus dimanche.