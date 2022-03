L'Ukraine lance un site pour acheminer les dons en bitcoins

«Les cryptomonnaies jouent un rôle significatif dans la défense de l'Ukraine. Les actifs en cryptomonnaies se sont révélés être d'une aide extrêmement précieuse pour faciliter les flux de financement vers les citoyens et les soldats ukrainiens et pour sensibiliser et susciter l'intérêt de l'opinion publique mondiale.»

Oleksandre Borniakov, le vice-ministre ukrainien de la Transformation Numérique