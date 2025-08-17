beau temps25°
DE | FR
burger
International
Voyage

La Norvège souffre du surtourisme et introduit une taxe

Faire la queue pour une photo Instagram: la Norvège souffre du tourisme de masse.
Faire la queue pour une photo Instagram: la Norvège souffre du tourisme de masse.Image: Imago

Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments

Face à la chaleur, le tourisme de masse se déplace de plus en plus vers de petits villages nordiques débordés. Les régions concernées cherchent des solutions pour amortir le choc.
17.08.2025, 15:5717.08.2025, 16:15
Niels Anner, copenhague / ch media
Plus de «International»

Tandis que le Sud suffoque et brûle, le Grand Nord a la cote. La Scandinavie attire plus que jamais les touristes adeptes de «coolcation», ces vacances dans des climats plus tempérés. Et peu importe si la mer est fraîche et les impressionnantes montagnes voilées de nuages.

Cependant, les régions situées aux abords ou au-delà du cercle polaire sont conçues non pas pour le tourisme de masse, mais pour des expériences nature personnalisées.

Résultat, des localités islandaises sont envahies par des milliers de croisiéristes. Sur les îles Lofoten en Norvège, les sentiers menant aux lieux emblématiques d’Instagram sont saturés, les routes étroites encombrées de camping-cars et les montagnes d’ordures s’accumulent. L’augmentation des vols directs depuis les pays méditerranéens, mais aussi depuis la Suisse vers le nord de la Norvège, aggrave encore la situation.

Majorque a voulu faire fuir les touristes et ça se retourne contre elle

La foule effraie et irrite les habitants, qui parlent dans les médias locaux «d’invasion» et «d’état de crise».

Des visiteurs irrespectueux qui irritent

Originaire de Vestvagoy, Berit Storeide estime que les visiteurs doivent pouvoir profiter de la beauté des Lofoten, «mais ils doivent se comporter correctement». Cette Norvégienne évite désormais certains sites magnifiques qui sont totalement bondés. Beaucoup de résidents regrettent le manque de respect envers la nature et la propriété privée.

Des camping-cars stationnent sur la route pour profiter de la vue, et des tentes sont montées directement sur des plages idylliques, des pâturages à moutons ou dans des jardins.

Loin des lieux touristiques: un couple norvégien sur une plage isolée des îles Lofoten.
Un couple norvégien sur une plage isolée des îles Lofoten.Image: Imago

Les touristes photographient à travers les fenêtres des salons et, faute de sanitaires suffisants, laissent leurs déjections n’importe où dans la nature.

Menacé par le surtourisme, le «plus vieux quartier d'Europe» se rebiffe

Dans l’archipel, la distribution de sacs à excréments s’est révélée peu efficace. D’autres problèmes concernent les services essentiels, tels que le système de santé, les ferries, les commerces, les secours en montagne, la police… tous sont débordés, au détriment des habitants, souligne le maire Jonny Finstad.

Faire la queue pour une chute d'eau

L'une des pistes envisagées pour désengorger les sites consiste à mieux répartir les visiteurs. Aux îles Féroé, afin d’éviter que tous ne se rendent aux mêmes sites prisés sur les réseaux sociaux, les voitures de location sont équipées d’un GPS proposant un itinéraire personnalisé vers des lieux moins connus. Le conducteur s’engage par écrit à suivre cette «tournée surprise».

Efficace sur des îles encore relativement préservées, ce système serait inapplicable en Islande, où des dizaines de bus touristiques convergent chaque jour vers les mêmes destinations, et où patienter devant une cascade est devenu habituel.

Six lieux touristiques où les photos sont interdites

Même à Tromso, ville du nord de la Norvège mieux dotée en infrastructures, les autorités cherchent à inciter les visiteurs à explorer des sites moins fréquentés. Il n’existe pas encore de protestations ouvertes contre les touristes, mais, selon une enquête, 77% des habitants estiment que la ville accueille trop de visiteurs.

Une taxe pour rendre soutenable l'afflux

Face aux plaintes venues du Nord, le Parlement norvégien a décidé qu’à partir de 2026, les communes pourront instaurer une taxe sur les nuitées d’hôtel et les croisiéristes. Une mesure déjà en place en Islande et aux Féroé. Le maire Finstad exprime pour sa part ses regrets:

«C’est bien, mais cela arrive dix ans trop tard»
Ce Suisse s'est fait pourrir ses vacances par une compagnie aérienne

Avec d’autres élus des Lofoten, il demande également de restreindre le droit de tout un chacun à accéder librement à la nature. Une proposition très controversée, touchant à une tradition que beaucoup de Scandinaves considèrent comme évidente. Mais, estime Jonny Finstad, le tourisme de masse diminue désormais ce droit dans son esprit.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Plus d'articles sur le tourisme

«Le surtourisme croît de manière perverse»
de Alyssa Garcia
Envahie par les touristes, Venise tente une parade pour les endiguer
de Dominik Straub, Rome
Bali va se protéger avec une taxe pour les touristes
Les habitants de Venise se vengent des touristes
de Levin Stamm et Anna Micelli, venise
Thèmes
Des paysages et des chats enneigés!
1 / 28
Des paysages et des chats enneigés!
source: reddit / shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Ce youtubeur américain n'est pas près d'oublier la Norvège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Majorque a voulu faire fuir les touristes et ça se retourne contre elle
2
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
3
Tensions autour de l'opération Playmobil de Migros
Europa Park: il agresse sexuellement une fillette et réussit à s'enfuir
Un homme a attiré une enfant de six ans hors de l'enceinte du parc d'attractions avant d'abuser d'elle dans un bois. Il a été identifié et fait l'objet d'une «recherche internationale».
Une fillette a été agressée sexuellement lors d'une visite à Europa-Park. Selon les informations communiquées jeudi par la police allemande, les faits se sont déroulés le samedi 9 août dernier. L'enfant, âgée de six ans, se trouvait dans le parc aquatique et avait perdu de vue ses parents.
L’article