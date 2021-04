International

Russie

Poutine montre les muscles et menace l'Occident



Image: AP RIA Novosti

Dans son discours annuel, le président russe a mis en garde ses rivaux étrangers. Et pour cause: les rapports entre la Russie et l'Occident sont de plus en plus tendus.

Ces derniers temps, les relations entre la Russie et l'Occident sont tout sauf sereines. Entre l'incarcération d'Alexeï Navalny, le conflit en Ukraine et les accusations de cyberattaques, les dossiers sensibles ne manquent pas.

Dans son grand discours annuel, le président russe Vladimir Poutine a adressé une mise en garde à ses adversaires étrangers:

«Les organisateurs de provocations menaçant notre sécurité le regretteront comme jamais ils n'ont eu à regretter quelque chose»

«J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge avec la Russie»

«Si quelqu'un prend nos bonnes intentions pour une faiblesse, qu'ils sachent que la réponse russe sera asymétrique et dure»

Manifestations

Parallèlement, des milliers de personnes ont manifesté en Russie en soutien à l'opposant politique Alexeï Navanly, en grève de la faim depuis trois semaines, mais la mobilisation apparaissait moindre qu'en janvier et février, quand son arrestation avait poussé des dizaines de milliers de Russes dans la rue, des rassemblements durement réprimés.

La crise économique et sanitaire due au Covid-19 a figuré en bonne place du discours, d'autant que des législatives sont prévues en septembre.

Poutine a promis «d'assurer la croissance des revenus des citoyens» qui sont en berne depuis des années, sous l'effet des sanctions et désormais aussi de la pandémie. (ats/asi)

