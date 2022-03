Une pancarte devenue célèbre. Image: sda

Les Russes «zombifiés»: la journaliste anti-Poutine a parlé

Marina Ovsyannikova a décidé de rendre son tablier. La journaliste qui s'est présentée sur le plateau du journal TV a rappelé que le peuple russe était «zombifié» par la propagande de l'Etat.

La journaliste russe, qui s'est rendue célèbre en interrompant le direct du journal télévisé pour protester contre la guerre en Ukraine, a déclaré que les Russes étaient «zombifiés» par la propagande. En accordant un entretien à la BBC, Marina Ovsyannikova a déclaré que les Russes se devaient de cesser d'écouter la couverture médiatique d'Etat.

Marina Ovsyannikova, rédactrice en chef de la Channel One, une chaîne de télévision contrôlée par l'Etat, a été arrêtée après sa manifestation de lundi. Pour rappel, elle a couru sur le plateau de l'un des programmes les plus regardés de Russie nommé «Vremya», munie d'une pancarte où il était inscrit: «Pas de guerre, arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici.» On l'entendait également répéter «pas de guerre, arrêtez la guerre».

«Je savais que si j'allais manifester sur la place centrale (de Moscou), je serais arrêtée comme tout le monde, jetée dans un fourgon de police et jugée» Marina Ovsyannikova

Ovsyannikova ajoute qu'elle avait rédigé la moitié de l'affiche en russe, l'autre moitié en anglais «pour démontrer au public occidental que certains Russes sont contre la guerre».

Avant d'aller protester, elle avait enregistré une vidéo dans laquelle elle exprimait sa honte de travailler pour ce qu'elle a appelé «la propagande du Kremlin». Son courage lui a valu une détention de quatorze heures et une condamnation à une amende de 30 000 roubles.

Les autorités russes, selon ses dires, étaient convaincues qu'elle voulait se venger pour un problème au travail.

«Personne ne croyait que c'était ma décision personnelle. Ils ont suggéré que cela pouvait être un conflit au travail, des proches qui étaient en colère contre l'Ukraine ou que je le faisais pour les services spéciaux occidentaux»

Et de conclure: