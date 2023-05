Extrait de la vidéo promotionnelle de la CIA sur l'espionnage de la population russe. image: CIA

Comment la CIA drague ouvertement les futurs espions russes

Pour l'agence de renseignement américaine, la guerre en Ukraine est une «opportunité sans précédent» afin de glaner des informations sur la Russie.

Depuis peu, la CIA adopte une attitude étonnamment ouverte dans le recrutement d'espions russes. Dernier exemple en date: une vidéo publiée par l'agence de renseignement américaine, destinée à attirer les hommes et les femmes russes qui ne se reconnaissent pas dans les actions de leur gouvernement en Ukraine.

Le message, d'une durée d'environ deux minutes, est clair: contactez-nous et collaborez pour nous transmettre de précieuses informations.

Un mini-film de recrutement

Selon CNN, la vidéo a d'abord été partagée sur Telegram, le réseau en ligne préféré des Russes qui souhaitent s'informer en dehors des médias d'Etat. La vidéo a également été diffusée par la suite sur Youtube, Twitter, Instagram et Facebook.

Vidéo: watson

La vidéo, en russe, met en scène différentes personnes, des Russes présumés, manifestement en pleine réflexion quant à des décisions importantes dans leur vie quotidienne. Les images de situations familiales constituent le fil rouge de ces deux minutes de film.

A la fin du clip, on observe une femme assise dans une voiture, un téléphone portable à la main, visiblement en plein dilemme. C'est alors que la mention «Contact CIA» s'affiche sur le petit écran. La figurante clique. Elle se laisse aller dans son siège, comme soulagée. Puis suivent des instructions sur la manière dont les Russes peuvent contacter la CIA en toute sécurité, via le navigateur TOR, sur le darknet.

Une occasion en or

Un collaborateur anonyme de la CIA s'est entretenu avec CNN au sujet de la vidéo. Il explique qu'en lançant une guerre d'agression en Ukraine, la Russie a créé une «opportunité sans précédent» pour les Etats-Unis. Selon lui, la CIA veut inciter les Russes à «venir chez nous et à fournir des informations dont les Etats-Unis ont besoin».

En Russie, il y a toujours des personnes qui peuvent s'identifier au mode de vie et de pensée occidentale et qui rejettent celui de l'élite russe, explique le fonctionnaire. Il s'agit de s'adresser à ces personnes et de leur signaler que la CIA les comprend, «peut-être mieux qu'elles ne pourraient l'imaginer».

«Nous sommes convaincus que la guerre en Ukraine a créé une occasion de recruter des Russes, car de nombreuses personnes sont dégoûtées par ce que fait Poutine en Ukraine, y compris des fonctionnaires de haut rang et des agents des services secrets.» Un collaborateur de la CIA

Selon lui, l'institution veut courtiser des «milliers ou des dizaines de milliers» de nouveaux espions potentiels.

Le fonctionnaire de l'agence de renseignement américaine rejette l'idée que la vidéo puisse être une pure œuvre de propagande. Le mini-film n'est «absolument pas» destiné à attiser l'inquiétude de la population russe.