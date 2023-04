Igor Girkin, alors ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk, s'exprime en 2014. Image: EPA

Le «club des patriotes en colère»: ces Russes qui veulent la guerre à tout prix

Le pouvoir russe semble se diviser de plus en plus entre partisans et opposants à la guerre. Le club récemment créé par Igor Girkin se range nettement dans la première catégorie.

Plus de «International»

Un article de

Le nationaliste et ancien officier russe Igor Girkin a fondé le «club des patriotes en colère» avec sept personnalités de premier plan ultranationalistes, rapporte le groupe de réflexion «Institute for the Study of War» (ISW). Selon ce dernier, l'initiative vise à protéger l'influence des partisans russes de la guerre au sein du Kremlin.

👉 Suivez l'actualité de la guerre en Ukraine en direct 👈

Ancien chef militaire des séparatistes du Donbass, Girkin a joué un rôle dans l'annexion de la Crimée en 2014. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il se montre de plus en plus critique vis-à-vis du Kremlin et du président Vladimir Poutine.

Le groupe se serait formé le premier avril pour aider Moscou à gagner la guerre et à éviter un conflit au sein de la Russie. Selon l'ISW, les membres du club ont déclaré que la Russie était sur le point d'être vaincue en Ukraine. Si la situation sur le front ne s'améliore pas, la Russie pourrait connaître un coup d'Etat pro-occidental ou une guerre civile, estiment les membres.

Eviter un coup d'Etat

La plupart des représentants du Kremlin appartiendraient à une fraction anti-guerre qui, selon les membres du club, s'engagerait pour un accord de paix avec l'Occident. Le «club des patriotes en colère» voudrait désormais aider à conclure rapidement «l'opération militaire spéciale». Une guerre qui s'éternise pourrait entraîner un soulèvement des opposants à la guerre.

Afin de pouvoir contrer un éventuel coup d'Etat, le groupe affirme également vouloir tenter de mettre en place un réseau de défense. Le groupe ne veut pas participer à un conflit armé.

Selon l'ISW, la création du «club des patriotes en colère» pourrait offrir un aperçu de la dynamique du Kremlin et indiquer que le fossé au sein du pouvoir russe s'est creusé après l'échec de l'offensive hivernale et à l'approche de la contre-offensive ukrainienne. (csi)

(Traduit de l'allemand, nva)