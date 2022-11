Comment l'un des oligarques (très) proche de Poutine est traqué sans relâche

Blanchiment d'argent et évasion fiscale: même après des descentes de police dans ses banques, l'oligarque Alisher Ousmanov nie toute activité illégale.

Lorsqu'Alisher Ousmanov (69 ans) voulait se rendre du consulat général de Russie - à Bogenhausen - à sa filiale de la banque UBS - Europaplatz 1, il n'avait pas même besoin de parcourir 500 mètres. Il aurait acquis sa villa dans le quartier huppé de Munich grâce à la présence russe sur place. Si l'oligarque y était enregistré, le Spiegel ne fait état d'aucune habitation entre avril 2015 et avril 2016 dans la base de données du bureau d'enregistrement des domilicés.

Mardi, de nombreux agents du BKA («Bundeskriminalamt») ont perquisitionné les succursales d'UBS à Munich et à Francfort. Elles sont soupçonnées de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale pour un montant de plus de 500 millions d'euros. Alors que les enquêteurs s'obstinent, le porte-parole d'Ousmanov continue de nier tout acte répréhensible: «Il n'y a aucune base permettant de spéculer sur les activités prétendument illégales d'Alisher Ousmanov et sur les soupçons de blanchiment d'argent», a annoncé son service de presse après la descente dans la banque.

Pas au courant des descentes de police à la banque UBS

Comme Ousmanov n'a reçu aucune «communication officielle» concernant la descente de police à la banque UBS, il «ne peut pas s'exprimer à ce sujet», a-t-il déclaré. Il considère toutefois comme une «calomnie» le fait d'être associé au «blanchiment d'argent» et à des «flux financiers louches».

Les enquêteurs de la Soko («Sonderkomission») «Ukraine» citent le long séjour d'Ousmanov. Le milliardaire aurait fait stationner son Airbus 340-313 à l'aéroport de Munich pendant exactement 262 jours en 2020.

Lorsque ce natif d'Ouzbékistan a eu vent, après l'attaque de Poutine contre l'Ukraine le 24 février 2022, qu'il pourrait se retrouver sur la liste des sanctions de l'UE en tant que confident du chef du Kremlin, il aurait quitté son domicile du Tegernsee. Son Airbus aurait décollé de l'aéroport à Erdinger Moos, à 19h20, à destination de Tachkent (capitale de l'Ouzbékistan). Un jour plus tard, la liste des sanctions de l'Union européenne était publiée. Ousmanov y figure comme «oligarque pro-Kremlin», «chargé de la gestion des flux financiers» et dont la position «dépend de la volonté du président».

Sociétés offshore aux noms fantaisistes

Ce qui a suivi, ce sont des descentes de police dans ses quatre propriétés du Tegernsee le 22 septembre. Un grand nombre d'enquêteurs sont tombés sur des documents et des objets d'art précieux, comme les supposés œufs de Fabergé. Cette semaine, les comptes privés d'Ousmanov dans les succursales de l'UBS étaient dans le collimateur des enquêteurs. L'UBS a déclaré à propos de cette action: «Nous confirmons que des perquisitions ont été menées par le ministère public dans les locaux des succursales de l'UBS Europe SE à Francfort et à Munich.»

Les criminologues économiques du département de la criminalité lourde et organisée du BKA auraient rassemblé ces derniers mois près de 100 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent de la part de banques, qui concerneraient des transactions d'Ousmanov. Selon Der Spiegel, ces dénonciations visent en partie l’oligarque russe lui-même, mais aussi des sociétés offshore auxquelles il serait lié.

En ce qui concerne les sociétés offshore, le Tegernsee entre à nouveau en jeu. En effet, tous les biens immobiliers attribués à Ousmanov à Rottach-Egern (commune de Bavière) ont été acquis par des sociétés-écrans sur l'île de Man, un paradis fiscal britannique. Tous les contrats de vente établis par des offices de notaires munichois sont à la disposition de t-online.

Soustraction de 555 millions d'euros d'impôts

Les mandataires d'Ousmanov auraient acheté les villas sous des noms fantaisistes comme «Lake Point Property Holding» ou «Tegernsee (IOM) Limited». Les enquêteurs de la Soko sont tombés sur un total de 36 sociétés offshore de ce type. En 2017, la Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee avait déjà enregistré des mouvements de fonds suspects d'Ousmanov. Il s'en est suivi une déclaration de soupçon de blanchiment d'argent auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) compétente à Cologne.

Apparemment avec succès: d'autres mouvements de comptes suspects auraient eu lieu à partir de l'année 2018, pour plus de deux millions d'euros. Selon les enquêteurs, la société «Tegernsee (IOM) Limited» serait également impliquée dans ces virements. Avec l'aide de prête-noms, Ousmanov aurait tenté de déplacer des biens afin de dissimuler ses biens réels.

Au total, Ousmanov aura probablement privé le fisc allemand de 555 millions d'euros. Ce à quoi Ousmanov répond qu'il a «payé des impôts à la Fédération de Russie pour ses principaux investissements depuis 2014» et qu'il ne voit donc «pas la nécessité d'une double imposition de ses revenus en Allemagne».