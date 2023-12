Kiev critique les attentes irréalistes concernant la contre-offensive

Dans un article paru aux Etats-Unis, le ministre ukrainien des Affaires étrangères décrit les moyens de mettre fin à la guerre dans son pays. Il évoque également de possibles négociations avec la Russie.

Clara Lipkowski / t-online

Dans un article paru dans le magazine américain Foreign Affairs, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé à plus de compréhension face à la lenteur de la guerre en Ukraine. Il a déclaré:

«La phase actuelle de la guerre n'est facile ni pour l'Ukraine ni pour nos partenaires. Mais la guerre se déroule par étapes. Certaines peuvent être plus fructueuses que d’autres. Ce qui compte, c'est le résultat final.»

Dmytro Kuleba critique le fait que l'Occident attend de l'Ukraine qu'elle fasse «des percées rapides sur le champ de bataille, comme on pourrait le voir à Hollywood» afin de provoquer un effondrement rapide de l'occupation russe. «C'est aussi ce que souhaite l'Ukraine», a assuré le ministre, mais il faut rester réaliste et ne pas supposer que ces objectifs peuvent être atteints «d'un jour à l'autre».

Selon lui, plusieurs facteurs permettraient à l'Ukraine de l'emporter. Davantage de livraisons d'armes, bien sûr, mais aussi l'expansion rapide des installations militaro-industrielles, en particulier aux États-Unis, en Europe et en Ukraine. Cela laisserait l'occasion à l'Ukraine de combler ses besoins militaires tandis que les États-Unis et l'Europe pourraient reconstituer leurs arsenaux.

Dmytro Kuleba fait également référence à de possibles négociations avec la Russie le moment venu. Il préconise «une approche réaliste et fondée sur des principes.»

Un cessez-le-feu «profiterait à la Russie»

Le sujet est particulièrement sensible. La Russie a jusqu’à présent déclaré que son objectif était de «dénazifier» et de démilitariser l’Ukraine. Avant toute négociation, le Kremlin exige que l’Ukraine dépose les armes. Les quatre régions occupées de l’est de l’Ukraine et la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en violation du droit international, doivent également rester sous contrôle russe. Par ailleurs, Moscou souhaite installer à Kiev un gouvernement pro-russe.

Pour l’Ukraine, qui exige quant à elle le retrait des troupes russes de toutes les régions du pays, ces conditions sont inacceptables. Le président Volodymyr Zelensky a donc pour l'instant toujours fermé la porte aux négociations.

Par ailleurs, Dmytro Kuleba met en garde contre un possible cessez-le-feu, car cela profiterait à la Russie. Cela lui laisserait le temps de réorganiser ses troupes, de mieux les équiper, puis d’attaquer l’Ukraine de manière plus globale et d’avancer à l’intérieur du pays.

Les combats se concentrent actuellement dans l’est et le sud de l’Ukraine. La Russie attaque également régulièrement des villes ukrainiennes situées loin à l’ouest du pays. Avec des drones, notamment.