«Au final, nous serons les perdants»: 4 Russes de Suisse se confient

Quatre femmes russes, résidant en Suisse, racontent comment la guerre en Ukraine a bouleversé leur vie.

Daniel Fuchs, Sabine Kuster, Sharleen Wüest / ch media

«Des perspectives pour l'Ukraine, mais aucune pour la Russie»

Maria Thorgevsky est originaire de Saint-Pétersbourg, mais elle a de la famille en Ukraine. Depuis un an, des proches de Kiev vivent avec elle en Suisse. En mars dernier, alors qu'ils ne vivaient chez elle que depuis quelques jours, Maria racontait comment ils téléphonaient du matin au soir à des connaissances sur place. C'était pour eux une situation émotionnellement lourde. Les premières semaines après le début de la guerre, la jeune femme n'a fait que pleurer.

Et aujourd’hui?

«Rien n'a changé. Il y a toujours la guerre. Je regarde la BBC tous les soirs pour être informé. Mais c'est comme un vieux mal de dents: ça fait mal, mais on s'endurcit. Récemment, j'ai parlé de la guerre avec ma fille. Je lui ai dit que j'avais l'impression d'être clouée au pilori parce que je suis russe. Même si je n'y suis pour rien.

L'année dernière, c'était plus facile pour moi: il y avait beaucoup de possibilités d'aider activement. Maintenant, je me suis plutôt retiré. Quand je suis dehors, je ne me sens pas très à l'aise. Normalement, je donne un cours de théâtre russe tous les deux ans à l'université. Cette année, il n'aura peut-être pas lieu, car trop peu de personnes se sont inscrites. Je défends la culture russe, mais elle est actuellement mal vue.

Le problème, c'est que la Russie est assimilée à Poutine. Beaucoup ont donc peur de toute cette culture. Personnellement, je me trouve dans une situation ambiguë. J'ai des amis en Russie. Si je renonce à leur rendre visite, c'est comme si je les trahissais. La guerre est terrible, mais la Russie fait partie de moi. Cela me fait un mal fou, car je vois des perspectives pour l'Ukraine, mais aucune pour la Russie. Au final, c'est la population russe qui sera perdante».»

«Je suis lassée de me justifier»

Lorsque la guerre a éclaté il y a un an, cette professeure de russe n'a pas pu donner un cours normal, elle a simplement parlé à ses élèves de ce qui s'était passé. Elle en a profité pour raconter comment la vie de ses proches en Russie était devenue difficile et comment les critiques se sont tues à cause de la répression et de la censure. A présent, elle dit que les choses n'ont pas beaucoup changé. Son école existe toujours, elle continue à enseigner à ses anciens élèves. «Ils ne veulent pas oublier le russe, mais il n'y a presque pas eu de nouveaux élèves».

Mais elle laisse ensuite entendre qu'en tant que Russe, elle se retrouve toujours, et indubitablement, dans la ligne de mire:

«Peu importe ce que je dis, chacun l'interprète comme il ou elle le souhaite. Je suis lassée de me justifier. Aussi parce qu'à l'école russe, on m'interroge presque tous les jours sur la guerre. Beaucoup ne comprennent pas la passivité des citoyens russes.

Et pourtant, même ici en Suisse, il est difficile d'exprimer des critiques si l'on veut à l'avenir encore se rendre en Russie et rendre visite à ses proches. Le sujet est délicat. Si on me demande mon avis, je le donne, mais parfois je veux simplement prendre du recul. J'aimerais que la paix revienne, que tout soit comme avant. Mais bien sûr, rien ne sera plus jamais comme avant. La pandémie a déjà bouleversé nos vies et cette guerre le fera encore plus».

«Ma patrie reste ma patrie»

Lorsque Aline* évoquait la guerre il y a un an, elle s'est surtout montrée inquiète pour sa famille. Elle avait peur que ses enfants soient victimes d'hostilité en raison de leur nationalité. Un jour, on a demandé à son fils de quel côté il se trouvait. Il a répondu qu'en tant que Russe, il était bien sûr pour la Russie. «Il a sept ans, comment peut-il comprendre ce qui se passe?»

Depuis, son fils n'aurait plus été confronté à cette question et: «Il est très ami avec un enfant d'Ukraine». Le fait que sa famille se porte bien lui donne de l'assurance.

Et pourtant, la situation est difficile pour cette femme de 38 ans:

«Pour moi, c'est toujours douloureux de voir que la guerre ne s'arrête pas. C'est vraiment dommage que les négociations n'aient toujours pas eu lieu après un an. J'essaie de me convaincre que la guerre était inévitable, mais je reste perplexe. J'ai en effet pu me rendre en Russie cette année. Là-bas, on ne remarque presque pas qu'il y a la guerre. Je n'ai vu qu'une ou deux affiches avec des slogans patriotiques. Sinon, tout était comme d'habitude. C'est comme s'il y avait deux mondes en Russie: un dans les médias et un dans le monde réel. Et dans le monde réel, ce n'est pas aussi terrible qu'on le pense».

«Ma patrie reste ma patrie. J'aime la Russie. Mais je pense que la propagande russe ne peut pas être vraie à 100%. Il est donc difficile d'en parler en famille. Au fil des générations, les opinions divergent. Mes parents sont convaincus que tout va bien. Ils pensent que la situation en Europe est mal présentée. Je suis surpris qu'ils croient totalement les nouvelles russes, car je les connais en fait comme étant très ouverts ».

Ce n'est certainement pas facile d'être à la place de Poutine. Je craignais qu'il ne disparaisse un jour et qu'il quitte tout simplement le pays. Mais il est toujours aux commandes. Je suis content qu'il soit encore là, car je le respecte. J'espère maintenant qu'il sera capable de mettre fin à la guerre et de faire des pas raisonnables vers un cessez-le-feu et la paix ».

«J'ai rencontré beaucoup de gens formidables»

En mars, il y a un an, la germano-russe Julia Nickel a déclaré: «Quelle que soit leur nationalité, tout le monde devrait maintenant s'aider au lieu de lancer une chasse aux sorcières». Elle s'est rendue à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine en tant que traductrice pour aider les réfugiés. Et s'est inquiétée pour son père malade en Russie. Aujourd'hui, elle dit:

«L'année a été mouvementée. Je suis toujours en déplacement dans ma communauté suisse en tant que traductrice. Cette semaine, un Ukrainien a pu signer un contrat de travail. Et j'ai accompagné une mère et son enfant de dix mois chez le médecin. C'est agréable et intéressant de faire ce travail. J'ai rencontré des gens formidables. Certains pensent surtout à la vie après la guerre et à leur retour, d'autres veulent absolument apprendre l'allemand.

Quand je leur rends visite, ce n'est plus la guerre qui passe à la télévision, mais des émissions allemandes. Il y a des gens très différents, même parmi les réfugiés ukrainiens. J'ai encore des contacts avec 15 familles, mais je ne m'occupe plus que de deux d'entre elles. Trois familles sont retournées en Ukraine. Parmi elles, une mère avec des enfants est rentrée au bout de deux semaines seulement, en disant que ses vacances étaient terminées et qu'elle devait retourner au travail. Les deux familles qui sont encore ici ne peuvent pas rentrer parce que leur pays est désormais un territoire occupé par la Russie. Elles disent qu'elles rentreraient même si le territoire restait russe: "l'essentiel, c'est que ce soit calme, nous ne voulons plus que la paix".