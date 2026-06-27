Kostyantynivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 17 décembre 2025. Image: EPA 24 MECHANIZED BRIGADE PRESS

L'Ukraine risque de perdre cette ville stratégique «d'ici la fin de l'été»

La situation se dégrade rapidement dans le Donbass, où Moscou accentue la pression sur Kostiantynivka. Certains commandants ukrainiens parlent d'une perte de la ville avant l'automne.

Simon Cleven / t-online

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La bataille pour les forteresses ukrainiennes du Donbass bat son plein. Depuis plusieurs mois, les troupes russes progressent vers Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. Elles ne contrôlent pas encore entièrement la ville, mais de petits groupes s'infiltrent de plus en plus souvent dans les quartiers périphériques, où des combats de rue font rage. Les médias ukrainiens parlent de la «bataille principale» de l'offensive estivale russe. Une unité de l'armée ukrainienne tire déjà la sonnette d'alarme.

Dans un message sur les réseaux sociaux, des membres de l'unité Assault Special Poison considèrent Kostiantynivka «déjà comme perdue». Selon eux, les troupes du Kremlin seraient en train de prendre le contrôle du centre-ville ainsi que des quartiers ouest et nord. Ils relatent des combats particulièrement violents dans le nord. Et expliquent que dans certains quartiers, des soldats ukrainiens isolés ne seraient approvisionnés plus que par drones. Mais la Russie surveillerait ces mouvements avant de frapper les cachettes ennemies depuis les airs.

Conséquence: ces soldats critiquent le commandement militaire ukrainien qui, selon eux, ignore la réalité du champ de bataille dans le Donbass. C'est précisément cette attitude qui aurait permis aux forces russes de pénétrer dans la ville. Les combats auraient également commencé autour de la localité de Droujkivka, au nord de Kostiantynivka. «C'est terriblement difficile d'écrire tout cela», conclut le message.

Alors que Kiev met en avant ses succès grâce aux frappes de drones et à l'isolement croissant de la péninsule occupée de Crimée, la situation autour de Kostiantynivka continue de se détériorer. Le Kremlin concentre désormais ses efforts sur ce secteur du front. Il s'est fixé pour objectif de s'emparer cette année de l'ensemble de la ceinture fortifiée. Les troupes russes s'en rapprochent, mais les experts jugent peu probable qu'elles atteignent cet objectif d'ici à la fin de 2026.

Même stratégie qu'à Pokrovsk

La ceinture du Donbass comprend l'agglomération formée par Kostiantynivka, Droujkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Au fil des années, on a fait de ces villes des positions défensives réputées imprenables. Depuis le début de la guerre dans le Donbass, en 2014, cette région se situe au cœur des combats. Sloviansk est restée occupée pendant environ trois mois par des milices prorusses avant d'être reprise par l'armée ukrainienne.

Avant l'invasion russe à grande échelle, Kostiantynivka comptait environ 70 000 habitants. Elle a ensuite pris une importance stratégique croissante, en tant que point d'appui pour l'armée. Son rôle s'est encore renforcé lorsque les voisines de Toretsk et Horlivka sont devenues des foyers majeurs des combats.

Moscou y applique la même tactique que lors de la conquête de Pokrovsk, définitivement prise fin 2025. Les forces russes ont progressé en tenaille depuis le sud et l'est. Dès que Kostiantynivka est entrée dans le rayon d'action des drones russes, ils ont intensifié leur contrôle sur la ville et ont isolé les unités ukrainiennes retranchées sur leurs positions. Cela a grandement compliqué les rotations des troupes. Car même les véhicules blindés sont vulnérables aux drones et n'offrent qu'une protection limitée.

Zone grise

Depuis octobre 2025, les troupes russes s'infiltrent dans la ville. Selon les autorités ukrainiennes, cela représenterait plusieurs centaines de soldats. Il reste toutefois difficile d'en établir le nombre exact, les combats urbains ne permettant pas d'obtenir une vue d'ensemble fiable de la situation. Toujours selon Kiev, davantage de soldats russes pénètrent actuellement dans la ville et la défense ne parvient pas à les repousser. Les Russes n'exercent cependant pas un contrôle total, même si certains médias l'affirment déjà.

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) évoque plutôt des «zones grises», où ni les uns ni les autres ne dominent. Experte de l'ISW, Kateryna Stepanenko a expliqué à CNN:

«Ce sont des infiltrations, pas des percées. Il s'agit de groupes composés d'un ou deux soldats russes qui occupent certaines positions»

Selon elle, il ne s'agit pas d'établissements solides. Les Russes «ont encore besoin de beaucoup de temps et de nombreuses ressources pour les transformer en véritables positions fortifiées».

La ville «à moitié encerclée»

Un commandant d'un bataillon ukrainien stationné sur place a décrit la situation à la chaîne Hromadske:

«L'ennemi commence à pénétrer dans la ville en profitant de la couverture offerte par les espaces verts. Les groupes qui se sont infiltrés sont déjà assez nombreux et notre infanterie mène des combats de maison en maison sur les flancs de Kostiantynivka.»

Un autre commandant déclarait à la mi-juin à la même chaîne que Kostiantynivka était «à moitié encerclée».

«La logistique est extrêmement tendue: les évacuations, le ravitaillement et le déploiement de notre infanterie sont devenus très compliqués»

Selon plusieurs commandants du Donbass, cette situation est en partie imputable à la 156ème brigade mécanisée. Créée seulement à la fin de 2024, cette unité se compose principalement de nouvelles recrues. L'armée adverse aurait identifié ses positions comme un point faible de la défense ukrainienne avant de les percer.

Certains commandants ukrainiens estiment qu'il est encore possible de reprendre entièrement la ville. Tout dépendra toutefois des ordres du haut commandement et des ressources à la disposition de la défense dans cette zone.

«Perdue d'ici la fin de l'été »

«Les unités chargées de défendre la ligne de front ne devraient plus mener d'opérations offensives ou de reconnaissance», a déclaré un commandant à Hromadske. En cause:

«Lorsqu'on se disperse et qu'on oblige les mêmes unités à tout faire en même temps, l'ennemi finit simplement par s'infiltrer et à regrouper ses forces.»

Selon lui, c'est exactement ce qui s'est produit à Pokrovsk et à Avdiïvka.



Un autre commandant de brigade s'est montré plus pessimiste:

«Vu l'évolution très rapide de la situation, les difficultés ne feront que s'aggraver. Il est tout à fait possible de perdre Kostiantynivka d'ici à la fin de l'été. L'ennemi exerce une pression énorme sur nous.»

Les experts estiment que la Russie intensifie actuellement sa pression autour de Kostiantynivka pour pouvoir annoncer rapidement une victoire en cas de conquête de la ville.

Ces dernières semaines, l'Ukraine avait pourtant fait les gros titres grâce à des frappes de drones spectaculaires sur le territoire ennemi et contre sa logistique dans le sud de l'Ukraine occupé. Le contraste est saisissant avec les nombreux revers ukrainiens de l'an dernier. Kateryna Stepanenko a déclaré à CNN:

«Les infiltrations sont l'une des méthodes qui permettent à Moscou de proclamer de grandes victoires sans avoir atteint tous ses objectifs»

Si celle-ci parvenait à prendre totalement le contrôle à cet endroit cette année, les troupes du Kremlin poursuivraient vraisemblablement leur avancée en direction de Droujkivka. Parmi les quatre villes fortifiées de la région, elle a la réputation d'être la moins bien défendue. Reste à savoir si Kiev parviendra à conserver le contrôle des hauteurs situées de part et d'autre de la ville. Kramatorsk et Sloviansk constitueraient ensuite les prochaines cibles.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)