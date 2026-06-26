A la plage de la Barceloneta, les autorités appliquent des règles strictes en ce qui concerne l'alcool et la cigarette. Image: keystone

7 gestes anodins qui peuvent vous coûter très cher en Espagne

Ce qui est parfaitement normal en Suisse n’est pas forcément autorisé ailleurs. De nombreux touristes enfreignent involontairement certaines règles et se retrouvent confrontés à des amendes parfois salées. Voici quelques interdictions à connaître avant de partir en Espagne.

Dariusch Rimkus

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S’allumer tranquillement une cigarette sur la plage. Marcher sur le sable mouillé, ramasser des coquillages. Boire une bière fraîche, lézarder au soleil pendant des heures, puis piquer une tête dans la mer et, puisque personne ne regarde et qu’après tout on est dans l’eau, se soulager discrètement. Plus tard, utiliser la douche de plage et se savonner avec un gel douche qui sent bon l'été.

Les ingrédients d'une excellente journée de vacances. Mais dans certaines régions d’Espagne, c'est surtout le motif de plusieurs infractions. Et les amendes peuvent rapidement atteindre plusieurs milliers d’euros.

Alors pour éviter les mauvaises surprises, tour d’horizon des interdictions – parfois étonnantes – de cette destination phare.

Faire pipi dans la mer

Pratique pourtant controversée sur les plages, le fait d’uriner dans l’eau est considéré par beaucoup comme un geste anodin. Dans plusieurs villes côtières espagnoles, il s’agit toutefois d’une infraction. A Vigo, en Galice, uriner dans la mer comme sur la plage est interdit. Les contrevenants risquent jusqu’à 750 euros d’amende.

Selon le média HNA, une interdiction similaire existe à Málaga. A Marbella, les récidivistes peuvent même écoper d’une amende allant jusqu’à 3000 euros.

Beaucoup de plages espagnoles proposent des vraies toilettes. Image: www.imago-images.de

Se laver avec du savon

Les douches installées sur les plages espagnoles servent uniquement à éliminer le sable et le sel de la peau. L’utilisation de shampoing, de savon ou de gel douche est interdite dans tout le pays, les produits chimiques pouvant se retrouver dans la mer et nuire à l’environnement marin. L’amende peut atteindre 750 euros.

Réserver sa place avec un linge

La technique consistant à réserver une place en posant son linge au petit matin avant de partir déjeuner est désormais interdite dans un nombre croissant de stations balnéaires.

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Selon Costa Nachrichten, il est d'ailleurs officiellement interdit en Espagne de placer sa serviette à moins de six mètres du rivage. Dans de nombreuses localités côtières, les autorités retirent carrément les serviettes, transats et parasols laissés sans surveillance. Les amendes peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

Ramasser sable, pierres ou coquillages

Emporter une poignée de sable dans un bocal ou quelques jolis coquillages comme souvenir, rien de bien méchant à cela, nous direz-vous. Pourtant, depuis une révision de la loi espagnole sur le littoral en 2017, cette pratique est interdite.

Les petites quantités ne sont pas systématiquement sanctionnées, mais certaines régions appliquent les règles avec beaucoup rigueur, notamment dans les parcs nationaux. Dans les cas les plus graves, les amendes peuvent atteindre 60 000 euros.

Dans des parcs nationaux comme celui de Cabrera, à Majorque, ramasser des cailloux peut coûter cher. Image: www.imago-images.de

Alcool et cigarette

Le «botellón», cette tradition consistant à boire de l’alcool entre amis dans l’espace public, est interdit dans de nombreuses régions espagnoles. Les règles sont particulièrement strictes dans des destinations touristiques comme Majorque, Ibiza ou Barcelone. Les amendes peuvent alors atteindre plusieurs milliers d’euros.

Parallèlement, plus de 115 plages espagnoles appliquent aujourd’hui une interdiction de fumer. Les sanctions vont de 30 euros à Barcelone jusqu’à 2000 euros à Majorque.

Nourrir les pigeons

Ce qui est déjà bien connu sur la Place Saint-Marc à Venise s’applique aussi à de nombreuses villes espagnoles: nourrir les pigeons dans l’espace public est souvent interdit par règlement communal.

A Santa Cruz de Tenerife, une habitante a dû payer 1500 euros d’amende en 2024 après avoir enfreint à plusieurs reprises cette interdiction, selon le journal Euro Weekly News.

Passer la nuit sur la plage

S’endormir sur la plage après une longue soirée et se réveiller au lever du soleil peut sembler idyllique. Pourtant, cette pratique est interdite dans la quasi-totalité de l’Espagne, car elle est assimilée à du camping sauvage. Et le camping sauvage est prohibé, qu’il s’agisse d’une tente, d’un sac de couchage ou simplement d’une serviette de bain.

Selon le site «Costa del Sol Online», les contrevenants risquent en Andalousie des amendes pouvant atteindre 1500 euros. Des contrôles sont effectués.