Poutine a viré le «boucher de Syrie», commandant des troupes en Ukraine

C'est ce que soutient un rapport du ministère britannique de la Défense. Alexander Dvornikov aurait mis trop de temps à s'emparer de la ville de Severodonetsk.

Samedi, l'armée russe a annoncé la «prise totale» de la ville de Severodonetsk, après une longue bataille. Pourtant, le président Vladimir Poutine ne semble pas entièrement satisfait de la situation en Ukraine.

Selon un rapport du ministère britannique de la Défense, le chef du Kremlin a «très probablement» limogé Alexander Dvornikov. Ce dernier était auparavant le plus haut commandant russe en Ukraine.

Selon le journal britannique The Telegraph, Poutine aurait été mécontent de Dvornikov pour plusieurs raisons. D'une part, les progrès militaires n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Selon le rapport, Poutine aurait donné à Dvornikov jusqu'au 10 juin pour conquérir Severodonetsk. Mais Dvornikov a mis deux bonnes semaines de plus pour y parvenir.

Vladimir Poutine et Alexander Dvornikov en 2016. image: keystone

Selon le rapport, Poutine aurait en outre été gêné par la consommation d'alcool du général. Dvornikov aurait bu de manière excessive, ce qui aurait entraîné une perte de confiance en lui. Selon le ministère britannique de la Défense, Sergei Surovikin devrait désormais assumer la responsabilité de l'offensive russe dans le Donbass.

Il avait déjà disparu

Si confirmé, le licenciement de Dvornikov n'est pas une surprise. Début juin, le général n'avait pas été vu pendant deux semaines. Selon des officiers américains, cela pouvait signifier qu'il avait été démis de ses fonctions. D'autres hauts gradés avaient été renvoyés après avoir échoué sur le champ de bataille.

Avant son intervention en Ukraine, Dvornikov jouissait d'une très bonne réputation auprès de Poutine. Il a autrefois coordonné l'engagement des troupes russes dans la guerre en Syrie - sous son commandement, les combattants du Kremlin ont mené plus de 9000 attaques sur des cibles à Alep et dans ses environs entre septembre 2015 et juin 2016.

Il a également fait bombarder des hôpitaux et des écoles, sans se soucier des victimes civiles. Cela lui a valu le surnom de «boucher de Syrie» à l'étranger. En 2016, il a reçu de Poutine la plus haute distinction russe et peut depuis lors s'appeler «Héros de la Fédération de Russie». (dab)