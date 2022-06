Le commandant des troupes russes en Ukraine a disparu

Cet important général russe a disparu: aurait-il déçu Poutine?

Où est passé Alexander Dvornikov? Le général à la tête des troupes russes en Ukraine n'a pas été vu au cours des deux dernières semaines. Cela pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite du conflit.

Il est surnommé le «boucher d'Alep». Dans la presse internationale, son nom est souvent accompagné d'adjectifs menaçants tels que«cruel», «impitoyable», «sanguinaire». Le général Alexander Dvornikov, 60 ans, dirige depuis avril l'invasion russe en Ukraine. Et il a disparu. Selon le New York Times, le haut gradé n'a plus été vu depuis deux semaines.

Alexander Dvornikov (à droite) et Vladimir Poutine. Image: sda

Cette disparition n'a pas encore été confirmée, mais elle n’augure rien de bon pour Dvornikov. Selon des officiers américains cités par le journal, cela pourrait signifier que le général n'est plus en charge de l'opération militaire. Autrement dit, il a peut-être été démis de ses fonctions.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des généraux russes sont renvoyés après avoir échoué sur le champ de bataille. L’amiral Igor Osipov et le lieutenant général Sergei Kisel ont subi le même sort, estiment des responsables occidentaux. Certains journaux n'hésitent pas à évoquer «une purge de Poutine», se référant aux grandes purges staliniennes des années 1930.

200 bombes par heure

La démission d'Alexander Dvornikov reste, pour l'heure, une hypothèse. Mais il faut dire que son bilan ne parle pas en sa faveur. L'homme qui était censé apporter la victoire à Vladimir Poutine a beau avoir fait lourdement bombarder le Donbass - une ville aurait été frappée «200 fois par heure», selon Kiev. Ses efforts n'ont pas encore produit de résultats significatifs, estime le Business Insider.

Les disparitions d'officiers et de responsables russes agitent les analystes occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Fin mars, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d'état-major général des forces armées, Valéri Guerassimov, avaient également disparu des radars pendant un certain temps.

Leur disparition, toujours contestée par le Kremlin, avait à l'époque suscité beaucoup de spéculations, mais les deux hommes sont depuis réapparus en public. Alexander Dvornikov va-t-il faire de même? (asi)