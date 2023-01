Le missile hypersonique Zircon avait été testé en mai. Image: sda

Pourquoi le nouveau missile de Poutine est un cauchemar pour l'Occident

Après un premier essai réussi, la Russie a équipé son premier navire avec les nouveaux missiles hypersoniques Zircon. Projectiles d'une nouvelle classe, ils ne peuvent pas être interceptés par les systèmes de défense aérienne.

Un article de

Le nouveau missile hypersonique avec lequel la Russie veut à l'avenir armer ses navires de guerre est «sans équivalent». «Je suis sûr qu'une arme si puissante permettra de protéger la Russie de manière fiable contre les menaces extérieures et de garantir les intérêts nationaux de notre pays». C'est par ces grands mots que le président russe Vladimir Poutine a présenté mercredi le nouveau système d'arme Zircon et a envoyé un navire de guerre armé du missile en mission d'entraînement.

Un véritable cauchemar

Pour les stratèges militaires occidentaux, les missiles hypersoniques sont un véritable cauchemar. Contrairement à d'autres systèmes similaires, ces projectiles peuvent être dirigés même après leur lancement et atteignent plusieurs fois la vitesse du son, soit 1235 km/h. Grâce à cette combinaison de maniabilité et de vitesse, ils ne peuvent pratiquement pas être interceptés par les systèmes de défense aérienne.

Le nouveau missile ressemble à ça. Image: sda

Les missiles hypersoniques font donc partie d'une nouvelle classe de systèmes d'armes, leur développement pourrait déclencher une course aux armements. La Russie a été le premier pays à mettre en service un tel missile en 2017, la Chine et les Etats-Unis travaillent également sur de telles armes.

La Russie dispose déjà de deux missiles hypersoniques prêts à l'emploi: le Kinjal, tiré depuis des avions, et l'Avangard, lancé depuis la terre.

Le premier a apparemment déjà été utilisé à plusieurs reprises en Ukraine. Les experts n'y voient aucun avantage tactique. Il est possible que l'utilisation serve à tester l'arme dans un environnement opérationnel, écrivait en avril l'expert militaire Douglas Barrie du groupe de réflexion britannique IISS après l'une des possibles opérations avec des Kinjal.

Jusqu'à 9000 km/h

Avec les nouveaux Zircon, c'est la première fois que la Russie équipe un navire de guerre d'une telle arme. Beaucoup de choses restent secrètes et il n'existe jusqu'à présent que peu d'images de l'arme.

Selon des informations russes, il a une portée de plus de 500 kilomètres, peut accélérer jusqu'à 9000 kilomètres par heure. Il peut être utilisé aussi bien contre des navires ennemis que contre des cibles terrestres.

En mai, la Russie avait annoncé le premier vol réussi du missile. Selon les informations, il avait été lancé depuis une frégate en mer de Barents en direction d'une cible en mer Blanche et avait parcouru environ 1000 kilomètres. Le ministère de la Défense avait alors publié une vidéo censée montrer le lancement.

Armer plusieurs navires

Les missiles ont été mis en service pour la première fois mercredi sur un navire de guerre pour une mission d'entraînement. La frégate Amiral Gorchkov fait partie de la flotte russe de la mer du Nord et doit maintenant être envoyée pour un long voyage en mer dans l'océan Atlantique et l'océan Indien afin de démontrer la puissance maritime de la Russie. A l'avenir, les plans russes prévoient d'armer des croiseurs, des frégates et des sous-marins avec ce type de missiles.

Comme le rapporte l'agence de presse américaine AP, certains experts militaires estiment qu'un seul navire équipé de missiles hypersoniques n'est pas de taille face aux forces navales des Etats-Unis. D'autres, en revanche, font remarquer que la stratégie de Poutine pourrait être de déployer la frégate à proximité des côtes américaines afin d'augmenter la pression dans la guerre en Ukraine.

La frégate armée avec les nouveaux missiles. Image: sda

Comment l'Occident réagit-il?

Le ministère américain de la Défense a fait savoir après la mise en service mercredi qu'il surveillait le navire. Il ne s'agit toutefois pas d'une menace qui ne peut être contrée. Un porte-parole du Pentagone a déclaré: «Alors que nous ne nous prononçons pas sur des capacités spécifiques, ou alors le fait que nous ne spéculons pas sur des hypothèses, le ministère de la Défense reste confiant dans notre capacité à dissuader nos adversaires et à défendre les intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis en tout temps et en tout lieu».

Par le passé, des experts occidentaux avaient en outre régulièrement émis des doutes quant à la puissance réelle des missiles hypersoniques russes et à la précision de leur guidage, comme le propageaient les dirigeants russes. (dpa, t-online)