Vladimir Poutine aurait (encore) été la cible d'une tentative d'assassinat

Comment un fils d'ouvrier est devenu l'homme le plus puissant de Russie

Le militaire affirme que ce sont des ressortissants d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie et de certaines parties du sud de la Russie qui auraient été à l'origine de cette opération, «totalement infructueuse». Aucune enquête indépendante n'a permis d'établir la véracité des faits pour le moment.

Rongé de remords, un soldat russe quitte l'armée de Poutine et raconte

Le nouveau gouvernement français est dans l'embarras pour des accusations de viol

Sitôt formé, déjà éclaboussé! Et il y a de quoi... Le gouvernement français s'en est remis à la justice, lundi, pour «trancher» le cas d'un ministre accusé de viols, Damien Abad.

Une affaire embarrassante pour le président Emmanuel Macron qui a promis la «tolérance zéro» en matière de violences faites aux femmes. Elle touche un exécutif à peine nommé vendredi dernier, et qui doit, en plus, se mettre en ordre de marche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin.