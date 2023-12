Comment le trafiquant d'arme de Poutine a échappé aux Américains

Les Russes se livreraient au trafic d’armes et de pétrole depuis Hambourg. Après avoir été arrêté, Artem Uss, fils d'un gouverneur, a réussi à s'enfuir, tout comme son complice.

Jonas Mueller-Töwe / t-online

Les enquêteurs américains disposaient de tout ce dont ils avaient besoin pour élucider l'une des plus grandes opérations de contrebande de la machine de guerre russe. Ils ont suivi les flux financiers, intercepté des messages, lu des courriels, enregistré des déclarations de témoins et dénoncé une société-écran établie en Malaisie, un pays à basse fiscalité.

Et le plus important: ils avaient des suspects dans le viseur, liés à l’élite russe. Ces derniers dirigeaient leurs affaires depuis l’Europe. Une opportunité peut-être unique.

Un «coup de génie», puis plus rien

Les forces de l'ordre allemandes, italiennes et lettones ont frappé presque à l'unisson en octobre 2022. Le principal suspect a été arrêté alors qu'il se rendait à l'aéroport de Milan. Son confident, qui dirigeait l'entreprise par l'intermédiaire d'une GmbH de Hambourg, a enfilé les menottes près de son domicile.

Artem Uss est le fils d’un homme politique russe qui a été gouverneur de la région de Krasnoïarsk. u.s. department of state

Le principal suspect s’appelle Artem Uss. Il n'est autre que le fils de celui qui était alors gouverneur de la région russe de Krasnoïarsk. Son père aurait des contacts de haut rang au Kremlin et ses liens avec le célèbre oligarque de l'aluminium Oleg Deripaska sont largement documentés. Au moins une partie des affaires aurait été réalisée pour le compte de Deripaska. Il n'y a pas eu d'arrestation comparable depuis de nombreuses années.

Seulement, après ce coup de génie, l'enquête mouline. Artem Uss a fui vers la Russie au printemps. Son évasion est digne d'un film d'action. Selon nos informations, l'homme ne peut pas être extradé d'Allemagne vers les Etats-Unis en raison de ses activités à Hambourg et est désormais de nouveau en liberté. Ce processus hautement politique menace de tourner au fiasco. Les autorités européennes ne sont pas optimistes à ce sujet.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, s'est montré confiant lorsqu'il a rendu publics les actes d'accusation auprès des procureurs du district oriental de New York en octobre 2022. Il a déclaré:

«Le FBI et ses partenaires internationaux continueront de bloquer activement l’approvisionnement en pétrole, en argent blanchi et en technologie militaire illicite obtenue par des entreprises américaines qui soutiennent la guerre non provoquée de la Russie en Ukraine.»

Une livraison au contenu «explosif»

En partant de Hambourg, son administration avait mis au jour un réseau d’entreprises qui, selon les conclusions d’Artem Uss et de son partenaire, auraient acheminé du matériel d’armement et du pétrole vénézuélien en Russie.

Le contenu de la livraison était explosif: microprocesseurs et semi-conducteurs pour les avions de combat et les missiles, un système de machines informatisé utilisé dans les programmes nucléaires. Certaines de ces pièces ont été retrouvées plus tard dans des systèmes d’armes russes laissés par l’armée de Poutine sur le champ de bataille en Ukraine. L’acte d’accusation publié n’a pas épargné les détails et a rendu une écrasante charge de la preuve.

Les échanges avec les entreprises de défense sanctionnées en Russie ainsi qu'avec les fournisseurs aux Etats-Unis et au Venezuela ont été enregistrés. Les enquêteurs auraient même mis la main sur des messages internes. Le gouverneur situé à Hambourg écrivait à un collègue peu après le début de la guerre:

«Sortons-le d'Allemagne et terminons la livraison»

Artem Uss a disparu

Selon la presse, il aurait même révélé l'identité de son client à des trafiquants vénézuéliens avec lesquels il aurait échangé du pétrole contre plus de 32 millions de dollars:

«Il est également sous sanctions. C'est pourquoi nous agissons depuis cette société [à Hambourg]. Comme camouflage. Le gouverneur de Hambourg a qualifié son entreprise d'aluminium de "société mère".»

Scènes de la fuite : Les enquêteurs italiens ont reconstitué l'itinéraire d'Uss et arrêté des complices présumés. Image: DR

Dans les semaines qui ont suivi les arrestations, la chance a commencé à sourire aux enquêteurs américains. Artem Uss et son associé ont intenté une action en justice contre leurs livraisons prévues. Les autorités du Kremlin ont demandé l’extradition d'Artem Uss vers la Russie. Le processus a pris beaucoup de temps.

De son côté, Artem Uss a été rapidement assigné à résidence dans une banlieue de Milan. Selon La Stampa et le Wall Street Journal, contre la demande expresse de l'ambassade américaine, car les suspects ont profité à plusieurs reprises de cette opportunité pour s'échapper.

Les médias ont écrit dans la lettre adressée au ministère italien de la Justice:

«L’assignation à résidence d’Artem Uss augmente indûment le risque considérable qu’il fasse de même»

La demande n’a pas été entendue, avec de graves conséquences. Le 22 mars, le lendemain de la décision de son extradition vers les Etats-Unis, l’alarme de son bracelet a sonné des dizaines de fois – soi-disant en raison de problèmes techniques. Puis il a disparu.