Poutine a une bonne raison d'admettre qu'il a des problèmes

Les frappes aériennes ukrainiennes atteignent régulièrement le territoire russe, loin des lignes de front. Pour Poutine, c'est un problème qu'il ne peut plus ignorer et qu'il doit régler.

Charlotta Siemer / t-online

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A l'occasion de la Fête nationale russe, le président Vladimir Poutine a publiquement reconnu certains revers subis par l'armée russe. Cependant, selon l'Institut d'études sur la guerre (ISW), il n'a pas abordé l'ensemble des défis militaires auxquels la Russie est confrontée. Le dirigeant du Kremlin aurait notamment insisté sur les menaces posées par les drones ukrainiens lors d'une rencontre avec des soldats russes.

«Nous sommes pleinement conscients des problèmes que nous causent les drones»

Vladimir Poutine, cité par le Kyiv Post, a affirmé: «Je sais ce que cela signifie, dans certains cas, de lever les yeux et de voir ces drones planer au-dessus de nous comme des mouches.»



Il a souligné que les commandants lui rapportent quotidiennement les enjeux de la situation. Selon l'ISW, Poutine a affirmé que les attaques de drones ukrainiennes visaient à semer la discorde au sein de la société russe et à causer des dommages économiques.

Une semaine auparavant, lors d'une rencontre avec des journalistes en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine avait reconnu les dégâts causés par les attaques de drones ukrainiens.

«Malheureusement, certains parviennent à passer»

Il avait toutefois affirmé que la Russie disposait d'un système de défense aérienne efficace. «Nous devons l'améliorer et le renforcer, et nous le ferons.»

Des aveux qui cachent une stratégie

La soudaine volonté de Poutine de s'exprimer publiquement sur les attaques de drones n'est pas fortuite. Les drones ukrainiens ne sont plus un secret pour le public russe. Ils frappent des cibles loin sur le territoire russe, incendient régulièrement des raffineries de pétrole et attaquent d'autres sites industriels. Suite à ces attaques, des vidéos de Russes exprimant colère, peur, doute et incompréhension circulent sur les réseaux sociaux.

Selon le Kyiv Post, la tactique du Kremlin suit un schéma bien précis: après avoir admis que les drones ukrainiens posent problème et que l’Ukraine s’adapte rapidement au cours du conflit, la Russie affirme aussitôt posséder de nouvelles technologies et un arsenal suffisant. La seule question, selon Poutine, est de sélectionner les armes les plus efficaces et de les déployer rapidement sur le front.



Les déclarations publiques de Poutine visent donc avant tout à convaincre la population russe qu’une solution existe. Ce faisant, Poutine évite également d’aborder les pertes territoriales nettes de la Russie au cours des deux derniers mois.

Depuis le printemps 2026, l'Ukraine mène régulièrement des attaques de drones contre la Russie, ciblant les infrastructures énergétiques et les installations militaires. Elle a même signalé des impacts à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne russes semblent actuellement mal préparés pour contrer ces attaques.