Vladimir Poutine, ici lors des funérailles de l'ancien ministre de la défense Sergueï Ivanov. La Crimée, occupée sur ordre de Poutine depuis 2014, vacille. (Photo d'archive) Image: IMAGO / Mikhail Metzel

L'Ukraine pourrait gagner la guerre en «transformant la Crimée en île»

L'Ukraine intensifie ses opérations en Crimée occupée. Les difficultés logistiques de la Russie alimentent les spéculations sur une possible évacuation de la péninsule.

Thomas Wanhoff / t-online

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Lundi, les autorités d'occupation russes ont décrété l'état d'urgence en Crimée; une évacuation serait désormais en préparation. Selon le canal Telegram russe «VChK-OGPU», un plan existerait déjà pour faire sortir une partie de la population de la péninsule.

Par ailleurs, des membres de la garde rapprochée du gouverneur Sergueï Aksionov auraient pris le contrôle de dépôts pétroliers et d'entreprises de transport, toujours selon ce canal.

Une situation délicate pour la Russie

VChK-OGPU est considéré comme agent de l'étranger par les autorités russes et a, par le passé, fréquemment divulgué des informations issues des cercles gouvernementaux russes. L'expert militaire ukrainien Oleksandr Kovalenko juge possible une fuite de particuliers et de fonctionnaires russes.

Une évacuation par la mer serait difficile, car l'Ukraine contrôle de facto la mer d'Azov, et des navires russes ont également été attaqués à plusieurs reprises en mer Noire, a souligné Oleksandr Kovalenko auprès du média autrichien Krone. La voie terrestre passant par les localités de Tchonhar et d'Armiansk est elle aussi la cible récurrente des drones ukrainiens. Oleksandr Kovalenko résume:

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«En réalité, il ne reste plus que le pont de Kertch»

La Russie est encore en mesure de transporter des personnes et des marchandises via ce pont, principale voie d'approvisionnement de la Crimée. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que des drones ou des missiles ukrainiens ne touchent une nouvelle fois cet ouvrage, inauguré en personne par Vladimir Poutine en 2018.

carte: watson

La Crimée comme lieu décisif de la guerre

L'objectif de l'Ukraine est clair, comme l'a expliqué le ministre ukrainien de la défense Mykhailo Fedorov, la semaine dernière, dans une interview accordée à des médias locaux:

«La Crimée est en train d'être isolée par les drones. Et tout indique qu'elle pourrait se transformer en île dans un avenir proche.»

L'ancien général américain Ben Hodges estime pour sa part auprès de l'agence de presse ukrainienne Ukrinform:

«La Crimée est le théâtre décisif, le point chaud de cette guerre. Le camp qui la contrôle gagnera la guerre. Je ne peux imaginer une fin de conflit ni l'instauration d'une paix durable tant que la Russie continue de contrôler la Crimée.»

Le pont de Kertch après l'attaque ukrainienne début octobre 2022: une section du tablier avait alors été détruite. Image: IMAGO / Vladimir Mordunov

L'Ukraine a intensifié ses attaques

Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie en violation du droit international contre l'Ukraine, Kiev cible l'armée russe présente sur la péninsule occupée.

En 2022, l'armée ukrainienne avait d'abord attaqué des unités navales russes et des ports maritimes utilisés pour renforcer et ravitailler la Crimée. Dès mars 2022, Kiev avait frappé le port de Berdiansk, sur la mer d'Azov, avec des missiles balistiques. Un mois plus tard, un missile antinavire ukrainien «Neptune» avait coulé le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire.

Le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, à Sébastopol, avait ensuite été touché. La marine russe avait alors retiré ses navires vers Novorossiisk et d'autres ports plus à l'est.

carte: watson

Au cours des mois suivants, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les installations militaires et les infrastructures russes. Le pont de Kertch avait lui aussi été visé pour la première fois, un camion chargé d'explosifs ayant endommagé l'ouvrage. Au fil des années, l'armée ukrainienne a intensifié ses attaques. Dernièrement, tant de dépôts pétroliers russes ont été endommagés que le carburant est devenu rare en Crimée. Le Kyiv Independent a en outre rapporté, la semaine dernière, que la moitié de la péninsule était privée d'électricité.

Des voitures font la queue devant une station-service à Simferopol, en Crimée. Image: Non crédité

Des difficultés croissantes pour Moscou

Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev, a admis vendredi dernier que l'instabilité de l'alimentation électrique dans certains quartiers de la ville avait entraîné des problèmes de pression d'eau. Parallèlement, le trafic des ferries et des passagers dans la baie de Sébastopol a été suspendu vendredi matin. Les autorités des transports n'ont toutefois donné aucune raison à cette suspension.

Des restrictions ont également été instaurées sur le pont de Crimée, qui relie la péninsule au territoire continental russe. Selon les autorités, plus de 2000 véhicules attendaient de pouvoir traverser, pour un temps d'attente d'environ cinq heures.

L'Ukraine est en passe d'atteindre son objectif d'isolement de la Crimée. En ce sens, l'état-major ukrainien a annoncé mardi que ses forces armées avaient attaqué un pont ferroviaire situé près de Sovietsky, dans l'est de la péninsule occupée. Ce pont avait déjà été la cible d'une attaque ukrainienne le 28 juin.