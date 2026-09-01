Une soldate russe pose de nuit pour une photo de propagande (photo d'archive). Au moins 50 femmes ont déjà perdu la vie pour la Russie sur le front ukrainien. Image: IMAGO / Stanislav Krasilnikov

Pourquoi de plus en plus de femmes russes meurent en Ukraine

La Russie recrute de plus en plus de femmes pour la continuation de la guerre contre l'Ukraine. Et il ne s'agit plus seulement de tâches médicales ou logistiques.

Simon Cleven / t-online

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Depuis le printemps 2026, la Russie a intensifié le recrutement de femmes pour la guerre en Ukraine. C'est ce que rapporte le média russophone Vot Tak, basé en Pologne, après avoir analysé des offres d'emploi, des appels au recrutement et des entretiens avec des recruteurs.

Selon ce média, des femmes sont désormais recrutées notamment comme pilotes de drones, infirmières, conductrices, et parfois même pour des unités de combat.

Une nouvelle tendance de recrutement

Jusqu'à présent, les femmes n'ont représenté qu'une petite partie des forces armées russes. Selon l'ancien ministre de la défense Sergueï Choïgou, environ 1100 femmes soldates participaient à la guerre contre l'Ukraine en mars 2023.

Au total, environ 40 000 femmes servaient comme soldates dans les forces armées russes (toutes affectations confondues) au début de l'invasion à grande échelle, lesquelles comptaient alors environ 900 000 militaires actifs.

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Les nouveaux efforts de recrutement indiquent toutefois que Moscou souhaite élargir ce cercle. Toujours selon Vot Tak, des étudiantes sont désormais démarchées directement dans les universités et les écoles professionnelles. De telles actions ont notamment eu lieu dans les villes de Saint-Pétersbourg et Iaroslavl (ouest), de Samara (sud) et de Krasnoïarsk (centre-sud). Les autorités locales publient elles aussi, selon le média, des appels ciblés destinés aux femmes.

Des femmes soldats russes défilent ici en formation lors du défilé militaire de la «Journée de la Victoire», à Moscou, l'année dernière. Image: IMAGO / Shatokhina Natalia

Deux principales raisons derrière les engagements

Dans certains cas, les postes proposés auraient été pourvus rapidement. Un recruteur a expliqué à une journaliste de Vot Tak, qui s'informait sur une offre d'emploi, que l'appel avait déjà pris fin au bout de deux semaines en raison d'une «très grande affluence». Un autre a même résumé:

«Trop de candidates, mais très peu de places»

Selon les unités, les femmes recherchées le sont surtout pour les services médicaux, la communication, la logistique et les unités de drones. Mais il existe aussi des témoignages faisant état de tireuses d'élite, de mitrailleuses et de femmes au sein de troupes d'assaut. Selon Vot Tak, il existe en outre une unité de drones exclusivement composée de femmes, surnommée les «Sorcières de la nuit 2.0», en référence au célèbre régiment aérien féminin soviétique de la Seconde Guerre mondiale.

L'une d'elles serait Elizaveta Zybina, 24 ans. Selon le rapport, elle est partie au front comme opératrice de drones en 2024 et a depuis signé son quatrième contrat volontaire. A propos de la guerre, elle affirme:

«On nous présente tout cela de manière belle et patriotique. Mais, quand on arrive là-bas, la situation est totalement différente.»

Les raisons de cet engagement au combat diffèrent. En analysant des témoignages de soldates russes, Vot Tak a identifié deux motifs particulièrement fréquents: certaines femmes ont suivi un partenaire ou un proche au front, ou ont voulu venger sa mort. D'autres seraient convaincues de la légitimité de la guerre d'agression russe.

Au moins 50 soldates tuées

Le recours croissant aux femmes se reflète également dans les pertes. Vot Tak affirme avoir identifié au moins 50 soldates russes tuées depuis le début de l'invasion de février 2022. Cinq d'entre elles seraient mortes en 2022, 15 en 2025. Rien que pour la première moitié de l'année 2026, elles étaient déjà douze.

Historiquement, l'engagement des femmes en Russie est en contradiction avec la tradition militaire soviétique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors qu'environ 800 000 femmes servaient dans l'Armée rouge à l'époque, notamment comme tireuses d'élite ou pilotes, elles ont été largement exclues des fonctions de combat après 1945. Selon le groupe de réflexion Center for European Policy Analysis, cette tradition perdure encore aujourd'hui.

La Russie s'accroche par ailleurs à une vision conservatrice des rôles. Malgré cela, les besoins en personnel de l'armée semblent repousser de plus en plus ces limites. Les femmes, autrefois destinées avant tout à des tâches de soutien, sont désormais aussi recrutées pour des activités qui les impliquent directement dans les combats. (trad. ysc)