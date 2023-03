Le milliardaire Sergey Grishin était l'heureux propriétaire de Montecito, le manoir actuellement occupé par Harry et Meghan. montage: watson

«Scarface», l'oligarque qui a escroqué 60 milliards à la Russie, est mort

Il aurait escroqué 60 milliards à la Banque centrale russe, envoyé ses ex-fiancées croupir en prison et soudoyé Trump pour obtenir la citoyenneté américaine: Sergey Grishin, alias «Scarface», est décédé brusquement la semaine dernière. Qui était ce mystérieux oligarque, qui a vendu son âme au Diable et son manoir de Montecito au prince Harry et Meghan Markle?

Le communiqué est tombé le 8 mars, sous forme d'un message sur Telegram.

«Le milliardaire Sergey Grishin est décédé.» Baza , média proche des autorités russes.

Six mots en guise de nécro, et surtout, une coche de plus sur la liste des richissimes Russes disparus prématurément.

Comme tout oligarque qui se respecte, le CV et la vie du sulfureux milliardaire est ponctuée d'autant de scandales que de zones d'ombres. Pendant une trentaine d'années, Sergey Grishin s'est appliqué avec zèle à se protéger des caméras et du regard des journalistes curieux. Jusqu’à la fin des années 2010, ses interviews se comptent sur les doigts d’une seule main.

Des hot-dogs à la banque

Du coup, personne ne sait exactement comment celui que le magazine russe Finance décrit en 2008 comme «l'un des banquiers les plus mystérieux de Russie», a bâti sa fortune mirobolante.

La légende raconte que, dans les années 80, le jeune diplômé de physique débuté sa carrière en cuisinant des biscuits et des hot-dogs dans son appartement de Moscou, avant de les écouler dans la rue avec une marge de 10%. Sa toute première entreprise.

L'entrepreneur en herbe n'a que 28 ans lorsqu'il saute sur l'opportunité d'acquérir la Loubianka Bank, en 1994. La Russie subit alors de plein fouet les politiques de privatisation de Boris Eltsine. Sous sa houlette, l'institution change de nom pour devenir la Rosevrobank et l'une des cinquante banques les plus importantes du pays.

Le plus grand fraudeur de Russie

C'est sous sa direction également que l'institution se trouve mêlée à l'un des pires scandales de blanchiment d'argent de mémoire d'économiste: la «laverie russe», une incroyable machinerie qui aurait permis de sortir de Russie plus de 19 milliards d’euros d’argent sale avec la complicité de juges moldaves.

En 2018, plus de trois décennies après avoir acquis Rosevrobank, Sergey Grishin vend ses parts. L'occasion d'une série de vidéos-confessions-revendications sur YouTube. Bras croisés, voix posée, sur fond du blason familial aux lettres «SG» qui ornent son jet privé (un engin baptisé Gulfstream à plus de 30 millions de dollars), le financier sort de sa réserve. «Salut tout le monde. Je m'appelle Sergey Grishin, j'étais le président de Rosevrobank.»

«Je vais vous raconter comment une seule personne - c'est-à-dire moi - a failli faire s'effondrer le système bancaire russe dans les années 1990»

Entre deux explications techniques sur l'encre invisible polonaise qui lui a permis de signer des chèques en blanc et son système de fausses notes d'avis, le banquier clame être l'architecte d'une fraude de 60 milliards de dollars à la Banque centrale de Russie. «La plus grande escroquerie de tous les temps»: c'est lui.

Enfin, pas que. Il y en a d'autres, les «bonnes personnes», ceux l'ont aidé et dont il est prêt à donner les noms.

Les vidéos ont disparu de YouTube depuis lors et ne sont visibles sur quelques sites d'informations russes. image: life.ru

L'ampleur exacte de la fraude, pour laquelle Sergey Grishin n'a jamais été inquiété par les autorités russe, reste inconnue. Surtout qu'à l'époque de ces confessions, il s'est envolé depuis plusieurs années aux Etats-Unis, son pays de coeur.

Le deal avec Trump

Le richissime homme d'affaires a goûté au style de vie permis par le capitalisme américain: jet privé, maisons en Californie et ranch près de Washington. Cependant, il a beau vouer un culte à son pays d'adoption, Grishin a un problème. En 2018, il ne dispose toujours pas de la nationalité américaine. Il lui vient alors une idée originale: s'adresser directement à un autre magnat des affaires. Le président Donald Trump.

«J'aime votre slogan de campagne "Make America Great Again". Personnellement, j'ai un grand respect pour vous, et pour ce que vous avez fait pour ce pays incroyable» Serguey Grishin, dans une vidéo postée sur YouTube et désormais supprimée.

«Monsieur le Président, j'ai quelque chose de très important pour vous. (...) Je peux vous assurer que ce pays, la vie de ses citoyens, et sa réputation sont menacées. Je suis prêt à envoyer les détails ce soir via FedEx.» Et si, en échange de ces informations capitales, il ose «demander quelque chose en retour»?

«Ce sera la citoyenneté américaine pour ma femme et moi-même. Ce pays est ma vraie patrie, mais à cause d'une erreur stupide, je suis né et j'ai grandi en Russie» Serguey Grishin, sur YouTube.

L'oligarchie à la sauce américaine

Au moment de la publication des vidéos, Sergey Grishin a déjà fondé plusieurs entreprises et investi massivement dans l’immobilier de sa nouvelle patrie. En 2008, il a acquis «El Fureidis», résidence californienne et emblématique lieu de tournage du film Scarface d'Al Pacino. La villa lui vaut la modique somme de 20 millions de dollars et, surtout, le sobriquet de «scarface oligarch».

Une villa dont le plafond de la salle-à-manger est peint à la feuille d'or 24 carats. image: ROBERT RISKIN

L'oligarque a également déboursé 25,3 millions de dollars pour s'offrir le «Chateau of Riven Rock», à Montecito. Une bâtisse bien connue du grand public puisqu'elle finira par être rachetée, onze ans plus tard, par un autre couple d'immigrés: le prince Harry et son épouse Meghan Markle.

Pressé, Sergey Grishin accorde même aux exilés de la Couronne britannique un généreux rabais de dix millions sur le prix initial. Le millionaire a un urgent besoin d'actifs et un procès à plusieurs millions de dollars qui lui pend au nez.

Sa troisième épouse, Anna Fedoseyeva, réclame un dédommagement de 70 millions millions de dollars pour les souffrances mentales endurées pendant leur mariage.

Le divorcé qui envoyait ses ex en prison

Si ses scandales financiers ont fait couler beaucoup d'encre, les relations complexes du richissime oligarque avec les femmes font tout autant de bruit. Ne vous fiez pas à sa bedaine replète et à ses airs de nounours; les affrontements judiciaires et les anciennes conquêtes traumatisées qu'il essaime derrière lui ont attiré un second surnom: «Barbe Bleue».

Lorsqu'il rencontre Anna Fedoseyeva, courant 2015, Sergey Grishin a déjà trois brefs mariages et une petite fille derrière lui. La nouvelle élue n'affiche pas le profil type du milliardaire - âgée de 33 ans, cette organisatrice d'évènement s’avère bien plus âgée que les escortes que fréquente son compagnon.

Une autre légende raconte qu'il lui a mis la bague au doigt dans un magasin de saucisses

La jeune mariée quitte sa ville de Saint-Pétersbourg pour la Californie et une vie de «conte de fées» avec Bentley, fourrures, hôtels et centres de villégiature dispendieux. Leur mariage durera moins d'un an. En 2018 s’ouvre un nouveau chapitre, bien moins enchanteur. Des années de bataille judiciaire amère et désenchantée, ponctuée par des accusations d'harcèlement, d'extorsion, des menaces de mort, des violences conjugales, des coups et blessures.

«C'est un homme dangereux et il a détruit ma vie»

au Anna Fedoseyevaau Sun on Sunday

Selon des documents judiciaires consultés par le média d'investigation Mother Jones, le financier est soupçonné d'avoir pointé une arme sur la tête de son ex-femme ou encore de lui avoir cassé des dents.

Anna Fedoseyeva, elle, est accusée par son ancien mari de lui avoir extorqué des millions de dollars pour se mettre en ménage avec une femme, une cinéaste américaine. Arrêtée en Russie, la jeune femme sera enfermée pendant 10 jours avant d'être relâchée par les autorités.

Anna Fedoseyeva ne sera ni la première, ni la dernière conquête à payer de la prison sa relation tumultueuse avec l'oligarque. D'autres témoignages suivront. En mars 2020, une escorte de 23 ans est écrouée après avoir été accusée de lui avoir volé de l'argent dans le tiroir de son bureau.

Ekaterina Loginova, ancienne mannequin que le banquier a fréquentée quelques semaines après la rupture avec sa troisième épouse, aurait aussi fait l'objet de graves menaces de la part du financier.

«Je vais la faire torturer sous vos yeux, elle mourra avec le temps, pas immédiatement» Un message écrit à la mère de la jeune femme, en russe, issu des dossiers judiciaires

Le dernier disparu d'une longue liste

Après avoir vendu le château de Riven Rock au duc et à la duchesse de Sussex, Sergey Grishin, fragilisé par ses affaires judiciaires à répétition, ses problèmes de santé et sa prédisposition à l'hypocondrie, retourne vivre à Moscou.

Dans une interview pour le média russe Lenta, désireux de se racheter une santé et une respectabilité, il va jusqu'à se décrire comme une «personne honnête qui réussit». L'escroc repenti jure d'investir dans le développement de la Russie et félicite les autorités d'avoir soutenu l'économie pendant la pandémie.



Drôle de retournement pour celui qui promettait de vendre au plus offrant l'identité des «criminels russes» et «représentants des structures dirigeantes du pays» qui l'avaient aidé à escroquer 60 milliards de dollars.

Le 6 mars dernier, le discret Moscovite est admis à l'hôpital en urgence en raison de graves «problèmes circulatoires au cerveau». Officiellement, c'est une septicémie qui a coûté la vie à Sergey Grishin, à l’âge de 56 ans.

Officieusement, force est d'admettre que rarement la mort d'un oligarque n'aura fait les affaires d'autant d'ennemis, accumulés depuis des années par le plus américain des milliardaires russes.